NBA Play offs: Οι ομάδες που πέρασαν στον επόμενο γύρο

Συγκλονιστικό ματς μεταξύ Μάβερικς και Γιούτα Τζαζ. Ασταμάτητος στη Νέα Ορλεάνη ο Κρις Πολ.



Μετά από ένα συγκλονιστικό ματς οι Μάβερικς επικράτησαν των Τζαζ με 98-96 στη Γιούτα και προκρίθηκαν (4-2) στα ημιτελικά της Δύσης, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Φοίνιξ Σανς. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που οι Μάβερικς κερδίζουν σειρά στα playoffs του NBA μετά το 2011 όταν και κατέκτησαν το πρωτάθλημα.

Ο Λούκα Ντόνσιτς είχε 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ για τους νικητές με τον Τζέιλεν Μπράνσον να προσθέτει άλλους 24.

Σε ότι αφορά στη Γιούτα ο Ντόνοβαν Μίτσελ είχε 23 πόντους, 8 ριμπαόυντ και 9 ασίστ ενώ 19 πόντους σημείωσε ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς.

Στη Νέα Ορλεάνη ο Κρις Πολ ήταν ασταμάτητος και οδήγησε τους Σανς στη νίκη/πρόκριση επί των Πέλικανς με 115-109 (4-2). Ο Πολ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους (13/13 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/4 βολές) και 8 ασίστ σε 36 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα το 14/14 σουτ αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία των playoffs. Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν οι ΝτεΆντρε Έϊτον με 22 πόντους (10/12 δίποντα) και Μικάλ Μπρίτζες με 18 πόντους. Σε ότι αφορά στον Ντέβιν Μπούκερ, που επέστρεψε μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του, είχε 13 πόντους.

Για τους γηπεδούχους ο Μπράντον Ίνγκραμ είχε 21 πόντους και 11 ασίστ ενώ από 16 πόντους σημείωσαν οι Χέρμπ Τζόουνς και Σι Τζέι ΜακΚόλου.

Τέλος στο Τορόντο οι Σίξερς ήταν αποφασισμένοι να «κλέισουν» τη σειρά και το κατάφεραν με το εμφατικό 132-97 (4-2) επί των Ράπτορς. Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς προκρίθηκε έτσι στα ημιτελικά της Ανατολής όπου θα αντιμετωπίσουν το Μαϊάμι με μειονέκτημα έδρας.

Εντυπωσιακός ήταν για τους νικητές ο Τζοέλ Εμπίιντ με 33 πόντους και 10 ριμπάουντ με τον Ταϊρίς Μάξεϊ να προσθέσει 25 πόντους και τον Τζέιμς Χάρντεν 22 πόντους και 15 ασίστ. Για τους Ράπτορς ο Κρις Μπουσέ είχε 25 πόντους και 10 ριμπάουντ ενώ 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ είχε ο Πασκάλ Σιάκαμ.

