Κοινωνία

“Το Πρωινό”: Ξάδελφος της Πισπιρίγκου ο τεχνικός που “έσβηνε αρχεία”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε η εκπομπή του ΑΝΤ1, σχετικά με το πρόσωπο που φέρεται να βοήθησε την προφυλακισμένη ως παιδοκτόνο να σβήσει ηλεκτρονικά ίχνη

Εξάδελφος της Ρούλας Πισπιρίγκου είναι ο τεχνικός υπολογιστών που την βοηθούσε κατά διαστήματα να σβήνει ηλεκτρονικά ίχνη από τον υπολογιστή της, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η Κέλλυ Χεινοπώρου, είναι ένας μεσήλικας, ο οποίος έκλεισε το μαγαζί που είχε και εργάζεται στο σπίτι του ή πηγαίνοντας σε σπίτια πελατών του.

Σε συνομιλία μαζί του, είπε στην δημοσιογράφο πως «πράγματι όταν τον καλούσε έκανε την δουλειά του και έσβηνε τα αρχεία», καθώς και ότι προτίθεται να καταθέσει την Τρίτη στην Πάτρα ή στην Ασφάλεια Αθηνών.

Όπως είπε ο εξάδελφος της Ρούλας Πισπιρίγκου, έβλεπε ότι έσβηνε αναζητήσεις για φάρμακα, αλλά αυτό το δικαιολογούσε διότι ήξερε πως τα παιδιά της οικογένειας είχαν διάφορα ζητήματα υγείας.

Η Κέλλυ Χεινοπώρου είπε με νόημα πως δεν γνωρίζουμε με σιγουριά εάν το όνομα του προέκυψε από την έρευνα ή αν αυτοβούλως εμφανίστηκε στις Αρχές.

Πάντως, η ίδια η Ρούλα Πισπιρίγκου, μέσα απο την φυλακή, αρνήθηκε ότι έχει δώσει εντολή σε οποιονδήποτε να σβήσει αρχεία απο υπολογιστή της.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου είπε πως δεν υπάρχει τεχνικός υπολογιστών στον οποίο να έχει αποταθεί οποτεδήποτε η πελάτισσα του για να της σβήσει αρχεία από τον υπολογιστή της, όπως αναφέρεται στα μέσα ενημέρωσης από την Πέμπτη.

Συνομιλώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη, ο Όθων Παπαδόπουλος είπε χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πρόσωπο. Η πελάτισσα μου ποτέ δεν είχε δώσει εντολή σε κανέναν να σβήσει κάποια αρχεία» και προσέθεσε πως σήμερα θα αναλώσει την ημέρα του για να εξετάσει εάν ευσταθεί η πληροφορία και εάν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο.

Όπως τόνισε έχει εντολή από την Ρούλα Πισπιρίγκου να προβεί σε καταγγελία, «γιατί διακινούνται πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΕΔΔΗΕ - νυχτερινό τιμολόγιο: Πότε ξεκινά το θερινό ωράριο

Περού: Η κυβέρνηση θα αγοράζει όλη την κόκα!

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου χωρίς μάσκα: To σημείο “μηδέν” και οι σκέψεις για αυτοκτονία (βίντεο)