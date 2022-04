Κοινωνία

Παπαδόπουλος: Η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν έδωσε εντολή για σβήσιμο αρχείων από υπολογιστή

Για “ανύπαρκτο” τεχνικό υπολογιστών κάνει λόγο ο συνήγορος της 33χρονης προφυλακισμένης ως παιδοκτόνου. Τι λέει για το αίτημα αποφυλάκισης και τα εξώδικα της οικογένειας προς ΜΜΕ.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου είπε πως δεν υπάρχει τεχνικός υπολογιστών στον οποίο να έχει αποταθεί οποτεδήποτε η πελάτισσα του για να της σβήσει αρχεία από τον υπολογιστή της, όπως αναφέρεται στα μέσα ενημέρωσης από την Πέμπτη.

Συνομιλώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη, ο Όθων Παπαδόπουλος είπε χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πρόσωπο. Η πελάτισσα μου ποτέ δεν είχε δώσει εντολή σε κανέναν να σβήσει κάποια αρχεία» και προσέθεσε πως σήμερα θα αναλώσει την ημέρα του για να εξετάσει εάν ευσταθεί η πληροφορία και εάν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο.

Όπως τόνισε έχει εντολή από την Ρούλα Πισπιρίγκου να προβεί σε καταγγελία, «γιατί διακινούνται πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

«Ο τρόπος κάλυψης του θέματος, λόγω και του μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ίσως, περιέχει στοιχεία υπερβολής σε ότι αφορά την προσωπική ζωή της κατηγορούμενης και ζητήματα «κλειδαρότρυπας», υποστήριξε ο κ. Παπαδόπουλος.

Ακόμη, αναφερόμενος εμμέσως και στο εξώδικο που έστειλαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» η μητέρα και η αδελφή της Ρούλας Πισπιρίγκου, λέγοντας πως ενεργούν και για λογαριασμό της προφυλακισμένης 33χρονης, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως οι συγγενείς της Ρούλας Πισπιρίγκου «έχουν μετρήσει τουλάχιστον 20 εξαδέλφες που κάνουν καταγγελίες στους τηλεοπτικούς σταθμούς, ανώνυμα και με γυρισμένες τις πλάτες, ενώ δεν έχει τόσα ξαδέλφια και τόσο μεγάλη οικογένεια η κυρία Πισπιρίγκου».

Τέλος, σε ότι αφορά το αίτημα αποφυλάκισης, η κατάθεση του οποίου καθυστερεί, σε σχέση με τις αρχικές προθέσεις της κατηγορούμενης, ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου είπε πως η χρονοτριβή σχετίζεται με το γεγονός ότι αναμένεται να συμπληρωθεί ο φάκελος με τα έγγραφα που πρέπει να υπάρχουν για να είναι βάσιμο το αίτημα αποφυλάκισης.

