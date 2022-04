Πολιτική

Μητσοτάκης σε υπουργούς για εκλογές: Κάλπες στην ώρα τους - Όποιος θέλει, φεύγει

Το μήνυμα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, που έστειλε ο Πρωθυπουργός σε όσα κυβερνητικά στελέχη “προετοιμάζονται” για πρόωρες εκλογές.

Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε στους υπουργούς λέγοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, τα εξής:

«Έχω πει πολλές φορές ότι θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Αυτό σημαίνει ότι ο χρονικός ορίζοντας του κυβερνητικού έργου είναι 12μηνος. Και για αυτό σας έχει ζητηθεί από τη γραμματεία της κυβέρνησης ένας προγραμματισμός κυβερνητικού έργου με αυτό τον ορίζοντα.

Έχει υποπέσει στην προσοχή μου ότι ίσως κάποιοι να μην πιστεύετε ότι ακριβώς αυτή είναι η πρόθεσή μου».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε "χαριτολογώντας", λέγοντας «Αν κάποιοι από εσάς πιστεύετε ότι χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστείτε προεκλογικά μην διστάσετε να μου το πείτε. Μπορώ να σας απαλλάξω από τα καθήκοντά σας, ώστε να αφοσιωθείτε αποκλειστικά και μόνο στην προετοιμασία των εκλογών.

Το λέω χαριτολογώντας αλλά για να τονίσω ότι έχουμε μπροστά μας ένα χρόνο, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, μεγάλες προκλήσεις».

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τα όσα σύμφωνα με πληροφορίες είπε ο Πρωθυπουργός στους Υπουργούς του μετά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναφέρουν ότι «οι γελοίες διαρροές του κ. Μητσοτάκη μήπως και πείσει πως δεν φταίει ο ίδιος αλλά οι υπουργοί του για τις παταγώδεις αποτυχίες της κυβέρνησής του και τα απελπιστικά αδιέξοδα των πολιτών, δεν πείθουν ούτε τον συμπαθέστατο Πίνατ, που ενίοτε δαγκώνει και κανέναν. Ωστόσο ο κ. Μητσοτάκης δεν χρειάζεται να αγχώνεται για την αποδοτικότητά τους. Πολύ σύντομα οι πολίτες θα τους απαλλάξουν όλους μαζί από τα καθήκοντά τους».





