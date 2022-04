Αθλητικά

NBA Play offs - Μέμφις: Με ανατροπή στα ημιτελικά της Δύσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ομάδα θα βρουν οι Μέμφις στον δρόμο τους στον δεύτερο γύρο με πλεονέκτημα έδρας.



Με ανατροπή στην 4η περίοδο, οι Γκρίζλις έφτασαν στη νίκη με 114-106 στο Game 6 με τους Τίμπεργουλβς και με 4-2 στη σειρά προκρίθηκαν στα ημιτελικά των πλέι οφ της Δυτικής Περιφέρειας στο ΝΒΑ.

Η ομάδα του Μέμφις θα βρει στον δρόμο της στον δεύτερο γύρο τους Γουόριορς με πλεονέκτημα έδρας.

Από το -13 επέστρεψαν οι Γκρίζλις στο δεύτερο μέρος και από το -10 (84-74) στην 4η περίοδο για να «καθαρίσουν» τη σειρά στο 6ο παιχνίδι, με επιμέρους σκορ 40-22 έκτοτε. Ήταν η τρίτη φορά σε αυτή τη σειρά που έκαναν ανατροπή στην 4η περίοδο.

Για τους νικητές, ο Ντέσμοντ Μπέιν σημείωσε 23 πόντους με 5/9 τρίποντα, ενώ 23 πέτυχε και ο Ντίλον Μπρουκς με 5/6 τρίποντα. Ο Τζάρεν Τζάκσον σημείωσε νταμπλ νταμπλ με 18 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ από 17 πόντους πρόσθεσαν οι Τζα Μοράντ και Μπράντον Κλαρκ.

Από τους Γουλβς που πάλεψαν, αλλά δεν τα κατάφεραν, ο Άντονι Έντουαρντς είχε 30 πόντους, ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς 24 και ο Καρλ-Άντονι Τάουνς 18 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Ειδήσεις σήμερα:

Euroleague - Ολυμπιακός: Η πρόκριση περνάει από το... ΣΕΦ

Πειραιάς: “Βουτιά” θανάτου στο λιμάνι

Ουκρανία - Λαβρόφ: ειρήνη χωρίς άρση κυρώσεων δεν γίνεται