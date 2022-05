Υγεία - Περιβάλλον

Καλοφώνου: Η Ιωάννα Παλιοσπύρου παρά τις δυσκολίες κοιτούσε πάντα μπροστά

Η πλαστική χειρουργός και γιατρός της Ιωάννας Παλιοσπύρου, μίλησε στον ΑΝΤ1, για την ψυχική δύναμη αυτής της γυναίκας.



Για την Ιωάννα Παλιοσπύρου και τον τρόπο που αντιμετωπίζει την κατάσταση και την ζωή της, αλλά και την αποκάλυψη του προσώπου της μετά την επίθεση που δέχθηκε με βιτριόλι μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» η πλαστική χειρουργός, και γιατρός της Ιωάννας, Μαρία Καλοφώνου.

Όπως είπε η κ. Καλοφώνου το έγκαυμα που είχε η Ιωάννα ήταν το μεγαλύτερο που είχαν δει στο νοσοκομείο και πιθανόν είναι και το μεγαλύτερο παγκοσμίως, είπε.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι παρ’ όλες τις δύσκολες καταστάσεις η Ιωάννα ήταν από την αρχή ένας άνθρωπος που κοιτούσε μπροστά. «Μετά από ενα χειρουργείο συζτητούσε για το επόμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Καλοφώνου, προσθέτοντας ότι «έχουν γίνει πάνω από δέκα χειρουργεία κι όμως κοιταει μπροστά».

Σημείωσε ακόμα ότι υπήρχαν στιγμές που κάμφθηκε το ηθικό της Ιωάννας Παλιοσπύρου, όπως ήταν φυσικό, αλλά είχε πάντα κοντά της ειδικούς ψυχολόγους που την βοήθησαν, ενώ σημείωσε ότι οι γιατροί ήταν ειλικρινείς μαζί της από την πρώτη στιγμή και της είχαν πει ότι αυτό που είχε δεν πρόκειται να το έχει ξανά.

Από την πλευρά της, η κλινική ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη, τόνισε ότι η Ιωάννα Παλιοσπύρου μέσα από την τραγωδία «είδε το φως» και με την σωστή καθοδήγηση κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες.

