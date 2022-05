Πολιτική

Οικονόμου: Η τιμή του ρεύματος θα πέσει δραστικά για όλους

Έρχονται ανακοινώσεις τον Μάιο για ουσιαστική παρέμβαση, οριζόντια ενίσχυση για όλους και με μεγάλο χρονικό ορίζοντα.



Ουσιαστική παρέμβαση, οριζόντια ενίσχυση για όλους και με μεγάλο χρονικό ορίζοντα θα ανακοινωθεί μέσα στον Μάιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο ρεύμα, όπως ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα ξαναδούμε λογαριασμούς ρεύματος 4 και 5 φορές πάνω.

Επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση νιώθει την αγωνία και την αγανάκτηση του κόσμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, τόνισε: «Είμαστε έτοιμοι για μία πολύ ουσιαστική παρέμβαση η οποία θα κάνει τρία πράγματα. Επί της ουσίας θα δουν και οι επιχειρήσεις αυτή την ουσιαστική ενίσχυση και μάλιστα κάποιες επιχειρήσεις και πιο αναδρομικά σε ό,τι αφορά την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεύτερον προφανώς και θα ισχύσουν τα μέτρα αυτά και τον Μάιο και τρίτον και πιο σημαντικό θα ανακοινώσει σύντομα ο πρωθυπουργός μια πολύ ουσιαστική παρέμβαση, ένα εθνικό σχέδιο ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στην Ευρώπη, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση στην τιμή του ρεύματος που θα πληρώνει ο πολίτης».

Διευκρινίζοντας «ότι οι διεθνείς συνθήκες είναι δύσκολες και οι τιμές είναι μεγάλες, όμως αυτό που θα δει ο πολίτης και εκείνος που καταναλώνει πάνω από 300 kWh είναι μια πάρα πολύ ουσιαστική μείωση στην τιμή του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με αυτήν που πλήρωνε πριν. Θα υπάρξει ενίσχυση αποφασιστική, ουσιαστική και το πιο σημαντικό, με μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Θα ξέρει πλέον ο καθένας ότι αυτό που θα κάνουμε θα διαμορφώσει έναν χρονικό ορίζοντα αρκετά μεγάλο μέσα στον οποίο οι τιμές του ρεύματος θα είναι πολύ πιο προσιτές, πολύ πιο κανονικές, πιο κοντά σ' αυτά που γνωρίζαμε πριν ξεσπάσει αυτή η κρίση. Και πάλι δεν θα μηδενιστεί πλήρως το αποτύπωμα της αύξησης αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα έχουμε αυτό το πάρα πολύ δύσκολο, για τη μεγάλη πλειοψηφία επιχειρήσεων και νοικοκυριών, που ήταν πάνω από τις 300 kWh που αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα».

Μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «η ενίσχυση θα είναι οριζόντια. Θα είναι για όλους και ενώ η πρώτη φάση της βοήθειας επικεντρώθηκε στους πιο αδύναμους και σ' αυτούς που ήταν μέχρι τις 300 kWh, η πραγματικότητα είναι ότι οι καταναλωτές πάνω από τις 300 kWh μάτωσαν το προηγούμενο διάστημα και αυτό ερχόμαστε τώρα να το αντιμετωπίσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά».

Σχετικά με το γιατί η παρέμβαση αυτή δεν γινόταν νωρίτερα, ο κ. Οικονόμου είπε πως «η πραγματικότητα είναι ότι κανείς πρέπει να μελετά τις δυνατότητες και τον δημοσιονομικό χώρο που έχει, πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος και να σταθμίζει από πού θα βρίσκει τα χρήματα γιατί εδώ η ισορροπία είναι ευαίσθητη».

Ερωτώμενος για την επιστολή του πρωθυπουργού προς την Κομισιόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «ο πρωθυπουργός έχει πάρει μία πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί εδώ χρειάζονται ουσιαστικές ευρωπαϊκές παρεμβάσεις και για την τιμή του φυσικού αερίου και για τις ενιαίες προμήθειες και για την αποθήκευση ενέργειας, πράξεις και παρεμβάσεις που έχουν στόχο και την τιμή αλλά και την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η Ευρώπη καθυστερεί, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλοι θέλουμε γρήγορες αποφάσεις αλλά εκεί υπάρχει καθυστέρηση. Γι’ αυτό τι έρχεται και λέει ο πρωθυπουργός; Λέει ότι με βάση τον σχεδιασμό και την προετοιμασία που έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα, με βάση την απόδοση της οικονομίας και την καθαρή εικόνα που έχουμε τώρα, θα κάνουμε μια αποφασιστική παρέμβαση, που θα οδηγήσει τον κόσμο στο να πληρώνει το ρεύμα φθηνότερα απ' ό,τι το πληρώνει σήμερα. Η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι μια αγορά με πάρα πολλές στρεβλώσεις και πάρα πολύ περίπλοκη».

Εξήγησε ότι «τα όποια υπερκέρδη έχουν προκύψει με οποιοδήποτε τρόπο κι έχουν εντοπιστεί από την ΡΑΕ, η κυβέρνηση θα έρθει να τα προσθέσει στη βοήθεια και να τα επιστρέψει στον κόσμο, και παράλληλα με όσο δημοσιονομικό χώρο έχουμε βρει κι εξαντλώντας κάθε δυνατότητα να κάνει αυτή τη δεύτερη εθνική παρέμβαση, το εθνικό σχέδιο που θα έχει ως αποτέλεσμα να πέσει δραστικά η τιμή του ρεύματος για όλους μας».

Και ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε: «αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από την ώρα που θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις και από τον Ιούνιο που θα ισχύουν δεν θα ξαναδούμε λογαριασμούς ρεύματος τέσσερις και πέντε φορές πάνω, κάτι που κυρίως αντιμετώπισαν οι καταναλώσεις από 300 kWh και πάνω, συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων κλπ. Θα μειωθούν πάρα πολύ οι αυξήσεις, θα μειωθούν οι λογαριασμοί και μάλιστα για έναν χρονικό ορίζοντα αρκετά μεγάλο. Ακούμε, βλέπουμε, παρατηρούμε, καταλαβαίνουμε τον κόσμο και δρούμε μετρημένα πάντοτε με μέτρα που μπορεί να είναι εφαρμόσιμα και αποφασιστικά, χωρίς να λέμε ότι θα βγάλουμε λαγούς απ' τα καπέλα και χωρίς να παραπλανούμε τον κόσμο και να λαϊκίζουμε», τόνισε.

Σε ερώτηση σχετικά με τις διακοπές ρεύματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως ακριβώς επειδή η κυβέρνηση καταλαβαίνει τη μεγάλη δυσκολία ετοιμάζεται να ανακοινώσει στο αμέσως επόμενο διάστημα μία αποφασιστική παρέμβαση, και επεσήμανε: «κάναμε και εξακολουθούμε να κάνουμε ό,τι περνά απ' το χέρι μας για να μην μένει χωρίς ρεύμα ο κόσμος. Πώς έγινε αυτό; Και μέσα απ' τις ενισχύσεις που δίναμε και μέσα απ' τα προγράμματα που και οι ίδιες οι εταιρείες έχουν. Θέλω όμως να πω κάτι για να είμαι απολύτως ειλικρινής και συγκεκριμένος. Διακοπές ρεύματος δυστυχώς, για λόγους που δεν μπορεί να προσδιορίσει κανείς σε κάθε περίπτωση, πάντοτε υπήρχαν. Το '17, το '18, το '19, είχαμε 200-220 χιλιάδες, 158 χιλιάδες χωρίς να έχουμε την κρίση αυτή που έχουμε τώρα. Να πούμε ότι κανένας λογαριασμός δεν κόβεται αν τον αφήσεις απλήρωτο μία φορά και είμαι σίγουρος ότι και οι πάροχοι θα είναι απολύτως δεκτικοί γιατί όλοι αντιλαμβάνονται ότι είναι μία δύσκολη συγκυρία κι ότι είμαστε σε ένα μεσοδιάστημα που έρχεται μια ουσιαστική ρύθμιση».

Για τις τουρκικές παραβιάσεις και τις δηλώσεις Ακάρ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «η προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας πήρε άμεση και γρήγορη απάντηση και στο πεδίο αλλά και διπλωματικά και νομίζω ότι αντανακλάται ο εκνευρισμός της Τουρκίας και εξαιτίας αυτού που θα συμβεί το αμέσως επόμενο διάστημα, την πολύ αναβαθμισμένη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ. Μάλιστα όχι μόνο στη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο τον κ. Μπάιντεν αλλά και αυτό που μόνο 70 φορές έχει γίνει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο για μεγάλους ηγέτες, να μιλήσει δηλαδή ο πρωθυπουργός στην κοινή συνεδρίαση Βουλής και Γερουσίας, στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουν μια νευρικότητα οι γείτονες, εμείς παραμένουμε ψύχραιμοι, προσηλωμένοι, σταθεροί χωρίς εκπτώσεις σε αυτά που η χώρα μας υποστηρίζει με βάση το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά της δικαιώματα και προχωράμε».

