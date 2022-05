Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις

Νέες τουρκικές προκλήσεις με 16 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από drones. Η στάση της Τουρκίας βάζει τις σχέσεις των δυο χωρών, σε νέα φάση έντασης.



Νέες τουρκικές προκλήσεις σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου μετά το μπαράζ παραβιάσεων την Τετάρτη πάνω από το Αιγαίο.

Αρχικά ένα drone Τυπου Ανκά πραγματοποίησε 3 παραβιάσεις μέσα σε 14 λεπτά στα 14,000 πόδια πάνω από τη νήσο Παναγιά. Ακολούθησε και δεύτερο μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Συνολικά καταγράφηκαν 16 παραβιάσεις από τα δύο τουρκικά ντρόουν που πέταξαν μεμονωμένα πάνω από το Αιγαίο.

Η Ελλάδα απέπεμψε την Τουρκία από τη ΝΑΤΟϊκή άσκηση Tiger Meet 2022. Ωστόσο η Άγκυρα υποστηρίζει τώρα ότι η τουρκική πολεμική αεροπορία αποσύρθηκε οικειοθελώς από την άσκηση.

Ωστόσο, νέους ισχυρισμούς προβάλλει σήμερα η τουρκική εφημερίδα Ακσάμ για την νατοϊκή άσκηση Τίγρης που φιλοξενεί η Ελλάδα επικαλούμενη τουρκικές πηγές.



Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, η τουρκική εφημερίδα κατηγορεί την Ελλάδα ότι στο πλαίσιο της άσκησης επέκτεινε τον εναέριο χώρο στο Αιγαίο από έξι μίλια στα 10 και ότι συμπεριέλαβε 23 νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς με βάση της Συνθήκη της Λωζάνης. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι η Τουρκία εξέφρασε τις αντιρρήσεις της σε Ελλάδα και συμμάχους του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η Ελλάδα επέμεινε στο πρόγραμμα που είχε ετοιμάσει. Στη συνέχεια, η Τουρκάι με επιστολή της στις 22 Απριλίου, ανακοίνωσε την μη συμμετοχή της στην άσκηση. Ισχυρίζονται ακόμη ότι η είσοδος της Τουρκίας στην εξίσωση ανατολικής Μεσόγείου και η έξοδος της Ελλάδας από αυτήν προκάλεσαν αίσθημα ‘μοναξιάς στην Ελλάδα’, καθώς και ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας προκάλεσαν ζηλοφθονία

Τέλος, υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα προκαλεί την Τουρκία σχεδόν σε κάθε θέμα και στη συνέχεια την κατηγορεί και ότι αυτή τη φορά προσπαθούν να πιέσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην πουλήσουν προηγμένα πολεμικά αεροσκάφη F-16 στην Τουρκία.

Το θέμα των προκλήσεων θα θέσει ο Ελληνας Πρωθυπουργός στον Αμερικανό Προεδρο στις 16 Μαίου στον Λευκό Οίκο.

«Το κλίμα είναι εξαιρετικά θετικό. Πρόκειται για Πρόεδρο βαθύτατα δεσμευμένο στη σχέση με την Ελλάδα. Η πρόσκληση στο Λευκό Οίκο το αντικατοπτρίζει. Νομίζω ότι αν δείτε ακόμη τον τρόπο με τον οποίο η Πρόεδρος της Βουλής Πελόζι έχει χαρακτηρίσει την πρόσκληση για την ομιλία στην Κοινή Συνεδρίαση του Κογκρέσου, πρόκειται για εξαιρετική τιμή. Είναι η υψηλότερη τιμή που το Νομοθετικό μας Σώμα μπορεί να κάνει σε έναν ξένο ηγέτη που μας επισκέπτεται», ανέφερε σε δήλωσή του ο Τζέφτι Πάιατ.



Ο απερχόμενος Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ δεν έκρυψε μάλιστα την ανησυχία του σημειώνοντας: «Πάντα με απασχολεί. Ανησυχώ για πιθανά ατυχήματα. Οι ΗΠΑ κατέστησαν σαφές… πως υποστηρίζουμε τις ενέργειες του κ. Μητσοτάκη με το ταξίδι του στην Κωνσταντινούπολη και την προσπάθεια για τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας ιδίως αυτή τη χρονική στιγμή που πρέπει να συνεργαζόμαστε ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ για να στηρίξουμε την Ουκρανία».

Οι τοποθετήσεις του Τζέφρι Πάιατ ενόχλησαν την τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα, που χωρίς να τον κατονομάσει ανέφερε στο Twitter:

« Ένα από τα ατυχή αμαρτήματα στην πρακτική της διπλωματίας λέγεται "going native" («γίνομαι ντόπιος»). Συμβαίνει όταν ξεχνάς τις θέσεις της χώρας σου και λαμβάνεις αυτές των οικοδεσποτών σου».

Παρόλα αυτά όμως ο Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε προσηλωμένος στην επαναπροσέγγιση Ουάσινγκτον-Άγκυρας, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από την Σαουδική Αραβία. Όπως είπε βρισκόμαστε στη διαδικασία του να κάνουμε φίλους, όχι εχθρούς.

Ωστόσο, σε νέο του μήνυμα ο Τούρκος Πρόεδρος, με αφορμή το μουσουλμανικό Μπαϊράμι που ξεκινά αύριο, δήλωσε:

«Ας προσπαθήσει κάποιος να υπονομεύσει τη χαρά μας για το μπαϊράμι με ρητορική μίσους. Ας επιχειρήσει κάποιος να προκαλέσει και μεταφέρει στη χώρα μας την φωτιά που υπάρχει στην γειτονιά μας. Δεν θα πέσουμε ποτέ σε αυτές τις παγίδες, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας διχάσει και να μας στρέψει ο ένας εναντίον του άλλου».

