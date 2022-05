Οικονομία

Gazprom στην Ευρώπη: Χαμηλά τα ευρωπαϊκά αποθέματα αερίου

Οι παραδόσεις ρωσικού φυσικού αερίου στις χώρες της ΕΕ και την Τουρκία μειώθηκαν δραστικά μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021, ενώ αυτές στην Κίνα εκτοξεύτηκαν, ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή η Gazprom.

Η Gazprom υποστηρίζει μάλιστα, ότι τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

«Οι εξαγωγές σε χώρες εκτός της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (σ.σ. ΕΕ και Τουρκία) ανήλθαν σε 50,1 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ή 26,9% λιγότερα από την ίδια περίοδο του 2021», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο όμιλος που ελέγχεται από το ρωσικό κράτος, χωρίς να δώσει μια εξήγηση.

Η Gazprom τονίζει ότι θα συνεχίσει να προμηθεύει φυσικό αέριο «σε πλήρη συμμόρφωση με τις συμβατικές υποχρεώσεις».

Την ίδια περίοδο, ο γίγαντας φυσικού αερίου ανέφερε ότι η παραγωγή του μειώθηκε κατά 2,5% μέσα σε ένα χρόνο, στα 175,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Παράλληλα οι παραδόσεις στην εγχώρια αγορά κατέγραψαν πτώση 3,7% «κυρίως λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τον Φεβρουάριο».

Αντιθέτως, οι εξαγωγές στην Κίνα εκτινάχθηκαν, σε μια αύξηση κατά 60% μέσα σε ένα χρόνο, μέσω του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia.

Η Gazprom υπογράμμισε επίσης ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φτάνουν μόλις τα 6,9 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

«Για να επιτευχθεί ο στόχος πληρότητας 90% στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εταιρείες θα πρέπει να αντλήσουν επιπλέον 56 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου», προσθέτει ο ρωσικός ενεργειακός γίγαντας.

«Η αναπλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου σε υπόγειες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη είναι μια πολύ σοβαρή πρόκληση», σημείωσε ο όμιλος, τονίζοντας ότι η ημερήσια δυνατότητα παράδοσης «έχει τεχνικά όρια», και ότι «η συνολική ποσότητα φυσικού αερίου που διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη ζήτηση στην αναπτυσσόμενη ασιατική αγορά».

Οι τιμές ενέργειας εκτινάσσονται στα ύψη στην Ευρώπη, καθώς η ΕΕ δεν έχει μέχρι στιγμής επιβάλει εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εκτρέψουν φορτία φυσικού αερίου στην Πολωνία και τη Βουλγαρία για να τις βοηθήσουν, τόνισε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν την περασμένη Τετάρτη. «Έχουμε συνεργαστεί με συμμάχους, και μπορεί να εκτρέψουμε την πώληση ποσοτήτων φυσικού αερίου από αυτές τις χώρες, στην Πολωνία και τη Βουλγαρία» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοινώνοντας νέο πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία.

