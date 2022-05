Πολιτική

Κεραμέως: Στα σχολεία κερδίσαμε τη μάχη με τον κορονοϊό

Πως θα λειτουργήσουν τα σχολεία από αύριο. Τι θα γίνει σε περίπτωση κρούσματος. To voucher των 200 ευρώ για τους εκπαιδευτικούς.

Η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», διευκρίνισε πως σε περίπτωση κρούσματος στα σχολεία υπάρχει πρωτόκολλο βάσει του οποίου, όλοι όσοι έχουν έρθει σε επαφή με αυτό να υποβάλλονται σε δυο self test, ένα την πρώτη μέρα κι ένα την τέταρτη μέρα της επαφής.

Παράλληλα, οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιούν ένα rapid test κάθε εβδομάδα με δικά τους έξοδα. Συμπλήρωσε δε πως σε περίπτωση κρούσματος, το σχολείο είναι αυτό που θα διαθέτει τα self test στους μαθητές, υπογραμμίζοντας πως η χώρα μας είναι από τις ελάχιστες που συνεχίζουν να έχουν υγειονομικά πρωτόκολλα με τη διεξαγωγή τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η κυρία Κεραμέως, αφού τόνισε ότι «στα σχολεία κερδίσαμε την μάχη με τον κορονοϊό», είπε ότι τα μαθήματα στα Λύκεια θα ολοκληρωθούν στις 15 Μαΐου, στα Γυμνάσια στις 30 Μαΐου και στα Δημοτικά στις 15 Ιουνίου. Οι εξετάσεις στα σχολεία θα γίνουν μόλις ολοκληρωθούν τα μαθήματα και οι Πανελλαδικές θα αρχίσουν στις 2 Ιουνίου για τους μαθητές των ΕΠΑΛ και την επόμενη μέρα για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων.

Το αν οι διαγωνιζόμενοι στις Πανελλαδικές θα φορούν μάσκες είναι ένα θέμα που θα εξεταστεί από την επιτροπή των ειδικών. Από αύριο όμως που θα ανοίξουν και πάλι τα σχολεία οι μαθητές θα συνεχίσουν να φοράνε κανονικά μάσκες μέσα στην τάξη.

Για τον προγραμματισμό της νέας σχολικής χρονιάς, η κυρία Κεραμέως επεσήμανε ότι επί 12 έτη δεν έγινε καμιά πρόσληψη εκπαιδευτικού παρά μόνο τοποθετήσεις αναπληρωτών. «Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε 16.200 προσλήψεις και θα κάνουμε ότι χρειάζεται και φέτος έγκαιρα».

Για τις σχολικές εκδρομές, η κυρία Κεραμέως είπε ότι θα γίνουν με τα πρωτόκολλα που ισχύουν για όλα τα μέσα μεταφοράς.

Τέλος και μεταξύ άλλων, η κυρίας Κεραμέως είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει η πλατφόρμα ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί ανεξαρτήτως να πάρουν voucher 200 ευρώ για την αγορά υπολογιστή, tablet κλπ.

