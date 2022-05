Τοπικά Νέα

Ανήλικη μέθυσε και κατέληξε στο νοσοκομείο

Η έξοδος για μια 17χρονη πήρε δυσάρεστη τροπή. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του μαγαζιού όπου διασκέδαζε η ανήλικη.

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε την Πρωτομαγιά στο κέντρο του Ηρακλείου εξαιτίας μίας ανήλικης που μέθυσε σε γνωστό καφέ – μπαρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν το βράδυ όταν η 17χρονη βγήκε να διασκεδάσει με την παρέα της. Η ανήλικη φαίνεται ότι κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ένιωσε έντονη αδιαθεσία.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τους γιατρούς να την περιθάλπουν. Το νοσοκομείο ενημέρωσε για την κατάσταση την αστυνομία που μετά τις καταθέσεις που πήρε έκανε έλεγχο στο γνωστό καφέ – μπαρ και συνέλαβε τον υπεύθυνο του καταστήματος.

Η 17χρονη είναι καλά στην υγεία της και δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο.

