Κορυδαλλός: Ληστής βασάνισε και έκλεψε ηλικιωμένο

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας ηλικιωμένος στα χέρια του κακοποιού που εισέβαλε στο σπίτι του τα ξημερώματα.



Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας 85χρονος στον Κορυδαλλό, που έπεσε θύμα ληστείας τα ξημερώματα της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ληστές μπήκες στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας όπου διαμένει στην οδό Ξενοφώντος, την ώρα που εκείνος κοιμόταν.

Ο κακοποιός αρχικά τον έδεσε και στην συνέχεια τον χτύπησε για να του αποκαλύψει πού έχει χρήματα κρυμμένα.

Ο ηλικιωμένος άνδρας μη μπορώντας να αντιδράσει το είπε που έχει κρυμμένα τα χρήματα. Ο δράστης άρπαξε 7.000 ευρώ, ενώ πήρε και το ρολόι που φορούσε στο χέρι του ο 85χρονος.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο ληστής αφού βασάνισε και λήστεψε τον ηλικιωμένο, πήρε τα κλειδιά του σπιτιού και τον κλείδωσε μέσα.





