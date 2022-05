Πολιτική

Καβάλα - Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης παίρνει μέτρα για να σώσει οτιδήποτε και αν σώζεται

Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τον πρωθυπουργό να προσφύγει στη λαϊκή ετυμηγορία και τους πολίτες να πάρουν μέρος στις εσωτερικές διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ.



«Έντρομος μπροστά στην οργή και την αγανάκτηση της κοινωνίας ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να πάρει κάποια μέτρα για να σώσει οτιδήποτε και αν σώζεται», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κάλεσε τον πρωθυπουργό να προσφύγει στη λαϊκή ετυμηγορία και τους πολίτες να πάρουν μέρος στις εσωτερικές διεργασίες του κόμματος την Κυριακή 15 Μαΐου για να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα αλλαγής.

«Αφού εννιά μήνες ο κ. Μητσοτάκης, με την πολιτική του να αφήσει ανεξέλεγκτη την αισχροκέρδεια στην ενέργεια, έχει λεηλατήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σήμερα έντρομος μπροστά στην οργή και την αγανάκτηση της ελληνικής κοινωνίας προσπαθεί να πάρει κάποια μέτρα για να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται», ανέφερε ο κ. Τσίπρας κατά την περιοδεία του στο κέντρο της Καβάλας.

«Για μας όποια μέτρα, έστω και αυτά τα πολύ αργοπορημένα, είναι καλοδεχούμενα. Ακόμα πιο καλοδεχούμενη όμως είναι μία απόφαση που πρέπει να πάρει: Την προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία. Για να σταματήσει αυτή η παρακμή για τον τόπο, η Ελλάδα να είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια, να έχει γονατίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, την ίδια στιγμή που είναι τελευταία στους μισθούς, τελευταία στην ελευθερία του Τύπου, τελευταία σε επιδόσεις που ντροπιάζουν τη χώρα πανευρωπαϊκά. Εδώ, από την Καβάλα, Θέλω να δείξω, για άλλη μία φορά, την ανάγκη να στηριχθεί με κάθε τρόπο η ελληνική κοινωνία, οι μισθωτοί, οι χαμηλόμισθοι κυρίως, τα νοικοκυριά, οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες, εδώ από την Καβάλα που έχει γίνει συνώνυμο της εργασιακής εκμετάλλευσης της εργασιακής ζούγκλας με τους χιλιάδες απολυμένους», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Στις 15 του Μάη καλούμε τους πολίτες στις εσωτερικές μας διεργασίες, να συμμετέχουν ενεργά και να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα πολιτικής αλλαγής. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τρία χρόνια τώρα άοκνα εργάζεται για να κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, τους μεσαίους φτωχούς και τους φτωχούς φτωχότερους. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Όσο γρηγορότερα τόσο το καλύτερο», πρόσθεσε.

Ο κ. Τσίπρας περπάτησε στο εμπορικό κέντρο, σταμάτησε σε αρκετά καταστήματα και συνομίλησε με καταστηματάρχες και πολίτες.

Αναφερόμενος στα μέτρα που ετοιμάζεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, σχολίασε με την παροιμία «να σε κάψω Γιάννη να σε αλείψω μέλι».

Στη διαδρομή συνάντησε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, Βασίλη Λεμονίδη, ο οποίος τον ενημέρωσε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγορά, ο εμπορικός κόσμος από την πανδημία και την ενεργειακή κρίση.

Ένας ιδιοκτήτης ψητοπωλείου τού είπε ότι ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος από 600 με 700 ευρώ που ήταν, τώρα έχει φτάσει τα 1.350 ευρώ, ενώ ένας άλλος του έδειξε τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος με τη μεγάλη αύξηση.

«Ανεβάστε κι άλλο τους τόνους, τα κομμωτήρια δεν είναι βιώσιμα, κλείνουν το ένα μετά το άλλο, προσφέρουμε δωρεάν κουρέματα», είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ μία ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου.

Ένας απολυμένος από τη βιομηχανία ζάχαρης του είπε ότι εδώ και τρία χρόνια περιμένει να πάρει την αποζημίωση απόλυσης και στην ίδια δεινή θέση με αυτόν βρίσκονται 100 απολυμένοι.

Ένας αγρότης επεσήμανε ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα όταν ένα τσουβάλι λίπασμα έχει φτάσει στα 40 ευρώ.

Οικονόμου: Έντρομος και απεγνωσμένος είναι ο κ. Τσίπρας

Άμεση και σε έντονο ύφος ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου στον Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, σε σχόλιο του αναφέρει ότι «ο Πρωθυπουργός με ψυχραιμία, σχέδιο και σοβαρότητα χειρίζεται, εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, αποτελεσματικά κάθε μεγάλη κρίση που ενέσκηψε, μεριμνώντας για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της κοινωνίας και της πατρίδας».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «έντρομος και απεγνωσμένος είναι ο κ. Τσίπρας, που σ όλη την πολιτική του πορεία επενδύει στις κρίσεις για να σπείρει με ψέματα τη διχόνοια, τον πανικό και την καταστροφή. Σήμερα μετά την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό των μέτρων για την νέα δραστική ελάφρυνση του κόστους ενέργειας θα συνειδητοποιήσει ότι αυτό που μετρά για την κοινωνία είναι οι πράξεις που προϋποθέτουν δουλειά και γνώση και όχι τα εύκολα συνθήματα και ο τοξικός πολιτικός λόγος».

«Όσο ο κ. Τσίπρας θα αναζητά το επόμενο μετερίζι αντιπολίτευσης που να εξυπηρετεί τα αδιέξοδά του, η Κυβέρνηση με σχέδιο και σύνεση θα προάγει το δημόσιο συμφέρον και θα υπερασπίζεται το επίπεδο ζωής των πολιτών», καταλήγει ο κ. Τσίπρας.

