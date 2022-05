Κοινωνία

Βάρη: 21χρονος κυκλοφορούσε “οπλισμένος”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του νεαρού σε τυχαίο έλεγχο από τους άνδρες της ΕΛΑΣ.

Αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) συνέλαβαν στη Βάρη το πρωί της Τρίτης (3/5) στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ένα 21χρονο, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βεγγαλικών.

Οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον 21χρονο στο δρόμο και σε έλεγχο που του έκαναν βρήκαν στην κατοχή του ένα πιστόλι κρότου με 8 φυσίγγια κρότου και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι. Στη συνέχεια ο 21χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για την προανακριτική έρευνα.

Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 αεροβόλα πιστόλια

αεροβόλο περίστροφο

2 αεροβόλα τυφέκια

πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων

9 φυσίγγια κρότου

41 μεταλλικές αμπούλες διοξειδίου του άνθρακα για αεροβόλα όπλα

12 μαχαίρια διαφόρων τύπων

ξιφίδιο

ηλεκτρικός εκκενωτής

διόπτρα

2 θήκες όπλου

20 κροτίδες

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αποκεφάλισε το περιστέρι του ξαδέρφού του

“Βληχή”: Έμα Στόουν και Γιώργος Λάνθιμος στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Αντώνης Συκάρης: νέο θρίλερ με την σορό του