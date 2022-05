Πολιτισμός

Ουκρανία: Bono και The Edge έκαναν συναυλία στο μετρό του Κιέβου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο πλευρό των Ουκρανών τα μέλη της δημοφιλούς μπάντας των U2, που έδωσαν συναυλία σε σταθμό του μετρό, που έχει γίνει καταφύγιο.

Συναυλία στο σταθμό του μετρό στο Κίεβο έδωσαν ο Bono και ο The Edge των U2.

Οι Ιρλανδοί βρέθηκαν εκεί μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντόμιρ Ζελένσκι.

«Ο Πρόεδρος Ζελένσκι μας προσκάλεσε στο Κέιβο, για μία συναυλία αλληλεγγύης στο λαό της Ουρκανίας κι αυτό ήρθαμε να κάνουμε», έγραψαν στο twitter.

President @ZelenskyyUa invited us to perform in Kyiv as a show of solidarity with the Ukrainian people and so that’s what we’ve come to do. -- Bono and The Edge #StandWithUkraine — U2 (@U2) May 8, 2022

Τα δύο μέλη του ιρλανδικού συγκροτήματος έπαιξαν μπροστά σε ένα μικρό κοινό ανθρώπων που έχουν βρει καταφύγιο στο σταθμό του μετρό, μαζί με λίγους στρατιώτες.

Στη συμβολική συναυλία, που έγινε στο σταθμό που πλέον λειτουργεί ως καταφύγιο, ακούστηκαν στο “Stand By Me”, το “Sunday, Bloody Sunday” , το “Desire” και το“With Or Without You”, ενώ ο Bono εξήρε τον αγώνα των Ουκρανών για την ελευθερία τους και έκανε προσευχήθηκε για ειρήνη.

Kyiv metro. Just the legendary Bono from the band U2 sings with Taras Topola.

We are unbreakable. We are invincible. The whole world supports us.

Glory to Ukraine! ????#Bono #U2 #StandWithUkraine #Artists pic.twitter.com/7QqoQ1jVtr — Good morning, Ukraine (@good_ukraine) May 8, 2022

«Ο κόσμος στην Ουκρανία δεν πολεμά απλώς για την ελευθερία του, πολεμά για όλους όσους αγαπάμε την ελευθερία», είπε ο τραγουδιστής των U2.

Την ώρα της συναυλίας ακουγόντουσαν οι σειρήνες του πολέμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 3195 νέα κρούσματα την Κυριακή

Γιορτή της Μητέρας: Η συγκινητική ιστορία αυτής της ξεχωριστής ημέρας

Κρήτη: Σεισμός στο Αρκαλοχώρι