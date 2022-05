Κοινωνία

Κόρη Μανώλη Καντάρη: 11 χρόνια από την μαύρη μέρα, η πληγή είναι ακόμη ανοιχτή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγίζει καδριές η κόρη του Μανώλη Καντάρη με το μήνυμά της 11 χρόνια μετά την δολοφονία του πατέρα της.



Έντεκα χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Μανώλη Καντάρη, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο από τρεις δράστες Αφγανικής καταγωγής οι οποίοι του επιτέθηκαν προκειμένου να του κλέψουν τη βιντεοκάμερά του, με την οποία θα κατέγραφε τον ερχομό του παιδιού του.

Η κόρη του Ανδριάννα Καντάρη, σε ανάρτησή της στο twitter, γράφει «11 χρόνια από την μαύρη μέρα που έφυγες τόσο άδικα… Η απώλειά σου δεν συνηθίζεται. Η πληγή είναι ακόμη ανοιχτή, αλλά είσαι ακόμα εδώ γιατί η μνήμη σου είναι αθάνατη. Σε κρατάμε εμείς στις καρδούλες μας σαν φυλαχτό».

11 χρόνια από την μαύρη μέρα που έφυγες τόσο άδικα... Η απώλειά σου δεν συνηθίζεται. Η πληγή είναι ακόμη ανοιχτή, αλλά είσαι ακόμα εδώ γιατί μνήμη σου είναι αθάνατη. Σε κρατάμε εμείς στις καρδούλες μας σαν φυλαχτό. pic.twitter.com/9gW8trtItu — Andrianna Kantari (@AndrianaKantari) May 10, 2022

Ήταν Μάιος του 2011 όταν ο Μανώλης Καντάρης κατευθύνονταν προς το σταθμευμένο του αυτοκίνητο κρατώντας την κάμερα με την οποία θα κατέγραφε την γέννηση του δεύτερου παιδιού του. Τρεις δράστες του επιτίθενται για να τον ληστέψουν και τον τραυματίζουν θανάσιμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέο Ψυχικό - Φωτιά: πέθανε πριν δει το νεογέννητο εγγόνι της

Γυναικοκτονία - Καβάλα: Προφυλακιστέος ο συζυγοκτόνος

Δίκη Αναγνωστόπουλου: Το ρολόι της Καρολάιν και ο άγριος θάνατος του σκύλου