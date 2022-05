Κοινωνία

Διόνυσος: Καταδίωξη διαρρηκτών - Εμβόλισαν μηχανή της ΔΙΑΣ

'Αγρια καταδίωξη διαρρηκτών από αστυνομικούς καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (11.05.2022). Αυτή τη φορά όλα έγιναν στον Διόνυσο.

(εικόνα αρχείου)

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ της Τρίτης με τους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ να λαμβάνουν σήμα για απόπειρα διάρρηξης.

Οι αστυνομικοί κατευθυνόμενοι προς το σπίτι και ενώ βρισκόντουσαν στη Λεωφόρο Διονύσου, συνάντησαν ένα μαύρο αυτοκίνητο με 3 ή 4 επιβάτες, το οποίο έκριναν ύποπτο για τη διάρρηξη και επιχείρησαν να το ελέγξουν, ωστόσο, ο οδηγός του οχήματος όχι μόνο δεν σταμάτησε αλλά επιχείρησε να εμβολίσει τη μηχανή της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., με τους 2 αστυνομικούς να πηδούν την τελευταία στιγμή στο οδόστρωμα για να γλιτώσουν.

Στη συνέχεια το αυτοκίνητο κινήθηκε προς την Κηφισιά και ακολούθησε καταδίωξη, η οποία ωστόσο, μετά από λίγα λεπτά σταμάτησε γιατί οι αστυνομικοί έχασαν την οπτική επαφή με το «ύποπτο» όχημα.

Για την ίδια υπόθεση, κάτοικος του Διονύσου κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι λίγο πριν την καταδίωξη το συγκεκριμένο όχημα βρισκόταν έξω από το σπίτι του, με τους υπόπτους να απειλούν με όπλο τον γιο του.

Η έρευνα της ΕΛΑΣ είναι σε εξέλιξη, ενώ οι αστυνομικοί διαθέτουν υλικό από κάμερες ασφαλείας

