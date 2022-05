Πολιτική

Τσίπρας: Κίνδυνος η πολιτική της κυβέρνησης για τα εθνικά μας συμφέροντα

Τι καταλόγισε στην κυβέρνηση ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Για "παράδοση της κυβέρνησης άνευ όρων στους συμμάχους" έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχωρεί αυτήν την ώρα στο κεντρικό δελτίο του Kontra Channel, ενώ απέρριψε τον ισχυρισμό ότι από τη σημερινή συνεδρίαση στη Βουλή βγήκε ότι "πάνω κάτω" κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση βρίσκονται "στην ίδια γραμμή".

Καταλόγισε και πάλι στην κυβέρνηση ότι "έχει το δόγμα του δεδομένου συμμάχου" και ότι "τα δίνει όλα χωρίς αντάλλαγμα", κάτι που όπως είπε τη δεδομένη στιγμή της "πολεμικής σχέσης" μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας "κοστίζει". "Αυτό που είπα ότι η Ελλάδα ανανεώνει τις βάσεις επ' αόριστον και μάλιστα στην Αλεξανδρούπολη που θα παίξει στρατηγικό ρόλο, στέλνει όπλα στην Ουκρανία και την ίδια στιγμή ως επιβράβευση οι ΗΠΑ στέλνουν F16 καινούργια για να πετούν πάνω από τα ελληνικά νησιά, αυτή η εικόνα δεν είναι σχήμα λόγου είναι πραγματικότητα", τόνισε.

Ο Αλ. Τσίπρας έκανε λόγο για "πολιτική που ελλοχεύει κινδύνους για τα εθνικά μας συμφέροντα" και που "απέχει πάρα πολύ από την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ". Όπως υποστήριξε, η προηγούμενη κυβέρνηση διεκδίκησε αναβάθμιση στις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ "με ανταλλάγματα" και κυρίως με "εγγυήσεις ασφαλείας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας".

