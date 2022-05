Αθλητικά

Λάρισα - Ιωνικός: Συναρπαστικός αγώνας με... δύο νικητές

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Στέφαν Μούντι, ενώ από την πλευρά των ηττημένων ο Ντάνιελ Χάμιλτον έκανε τριπλ-νταμπλ.

Συναρπαστικός αγώνας με... δύο νικητές έγινε στο κλειστό της Νεάπολης, όπου η γηπεδούχος Λάρισα επικράτησε 86-84 του Ιωνικού, για την 26η και τελευταία αγωνιστική της Basket League. Οι Θεσσαλοί με τη νίκη τους διασφάλισαν την έκτη θέση της κανονικής περιόδου και αποφεύγουν τον Παναθηναϊκό στα πλέι-οφ, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Κολοσσό, ενώ η ομάδα της Νίκαιας πανηγύρισε την παραμονή της στην κατηγορία, χάρη στην ήττα του Ηρακλή από τον Παναθηναϊκό, χωρίς να επηρεάζεται πλέον από την απόφαση του ΑΣΕΑΔ, αναφορικά με την αφαίρεση τριών βαθμών από τον «Γηραιό» (οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ, 6-18, αλλά ο Ιωνικός ευνοείται στην ισοβαθμία). Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Στέφαν Μούντι με 35 πόντους και 8/14 τρίποντα, ενώ από την πλευρά των ηττημένων ο Ντάνιελ Χάμιλτον έκανε τριπλ-νταμπλ με 21 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 46-46, 69-64, 86-84

Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν στην αρχή πιο αποφασισμένοι, με πιεστική άμυνα υποχρέωσαν σε αρκετά λάθη τους παίκτες της θεσσαλικής ομάδας, ενώ στην επίθεση είχαν λύσεις από τους Χάμιλτον, Αρσενόπουλο και Μαυροκεφαλίδη. Αυτό που δεν κατάφερε ο Ιωνικός, όμως, ήταν να βρει απάντηση στο μαρκάρισμα του Στέφαν Μούντι, ο οποίος κρατούσε κυριολεκτικά μόνος του την ομάδα του στο παιχνίδι, πετυχαίνοντας 26 πόντους με 7/11 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο! Αν και οι Νικαιώτες προηγήθηκαν 42-34 στο 17΄, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες 46-46 και το ντέρμπι συνεχίστηκε. Από τη μία πλευρά ο «καυτός» Μούντι, με συμπαραστάτες τους Μάριτς και Κρουμπαλί, από την άλλη πλευρά ο εξαιρετικός Χάμιλτον που... φλέρταρε με το τριπλ-νταμπλ (το οποίο πέτυχε τελικά) και ο πολύ εύστοχος Αρσενόπουλος, έδιναν μάχη μέχρις εσχάτων.

Το πέμπτο τρίποντο του Αρσενόπουλου έδωσε προβάδισμα 84-81 στον Ιωνικό, 1΄09΄΄ πριν τη λήξη, αλλά ο Μούντι μείωσε με δύο βολές και ο Μπέρζινς με τρίποντο στα 36 δευτερόλεπτα διαμόρφωσε το 86-84, που έμελλε να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Στην τελευταία τους επίθεση, οι Νικαιώτες αστόχησαν σε δύο διαδοχικά τρίποντα με τους Γκιουζέλη και Τζόλο, ενώ ούτε η τελική προσπάθεια του Μόουζες να στείλει το ματς στην παράταση βρήκε στόχο.

Οι συνθέσεις:

ΛΑΡΙΣΑ (Φώτης Τακιανός): Κρουμπαλί 12 (19ρ.), Ζάρας 3 (1), Καράμπελας 5 (1τρ., 7ασ.), Μάριτς 11 (8ρ.), Μούντι 35 (8/14τρ.), Τσαϊρέλης 6, Παπαντωνίου, Μπέρζινς 14 (4)

ΙΩΝΙΚΟΣ (Αγγελος Τσίκληρας): Χάμιλτον 21 (4τρ., 11ρ., 10ασ.), Κολόβερος 5, Αρσενόπουλος 21 (5/8τρ.), Μαυροκεφαλίδης 13 (1), Γκιουζέλης 2, Τζόλος 7 (1), Μόουζες 15 (3τρ., 8ρ.)

