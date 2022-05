Πολιτική

Αιγαίο: Νέες παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά και μια εμπλοκή

Για ακόμη μια ημέρα συνεχίστηκαν οι παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου από την Πολεμική Αεροπορία της Τουρκίας.



Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Οι 15 παραβιάσεις έγιναν από κατασκοπευτικό αεροσκάφος CN-235 και οι υπόλοιπες 10 από μαχητικά F-16.



Συνολικά, πάνω από το Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο πέταξαν οκτώ F-16 ( δύο από αυτά ήταν οπλισμένα), 1 CN-235 και ένα ελικόπτερα.

Μάλιστα, σε μια περίπτωση σημειώθηκε και εμπλοκή με ελληνικό αεροσκάφος επιφυλακής, ενώ σημειώθηκαν και 10 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.



Τα τουρκικά αεροσκάφη όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

