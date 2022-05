Κοινωνία

ΕΛΑΣ - Ομόνοια: Επιχείρηση “σκούπα” από 130 αστυνομικούς (εικόνες)

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε νωρίς το απογευμα της Τρίτης, στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας για την πάταξη της παραβατικότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ συμμετέχουν 130 αστυνομικοί των ομάδων ΔΙΑΣ ΟΠΚΕ ΔΡΑΣΗ.

Αναλυτικότερα, "στο στόχαστρο" της ΕΛΑΣ είναι το παραεμπόριο, τα ναρκωτικά και οι παράνομοι μετανάστες.

Οι αρχές "χτενίζουν" τις οδούς Σωκράτους,Μενάνδρου,3ης Σεπτεμβρίου και την περιοχή πίσω από την πλατεία θεάτρου".

