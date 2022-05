Τεχνολογία - Επιστήμη

Ευλογιά των πιθήκων - Γαλλία: Πρώτο κρούσμα στο Παρίσι

Συναγερμός και στις γαλλικές υγειονομικές Αρχές έχει σημάνει για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης του ιού, η παρουσία του οποίου ήδη έχει διαπιστωθεί σε πολλές χώρες.

Ένα πρώτο πιθανό κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων στη Γαλλία, εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας, εν μέσω ενδείξεων για εξάπλωση του ιού σε πολλές χώρες του κόσμου.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα της ευλογιάς των πιθήκων είναι ο πυρετός και τα δερματικά εξανθήματα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ασθενείς αναρρώνουν μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Υπάρχουν δύο βασικά στελέχη του ιού. Το πιο απειλητικό είναι το στέλεχος του Κονγκό, με θνητότητα έως και 10%. Το δεύτερο είναι το στέλεχος της Δυτικής Αφρικής, του οποίου η θνητότητα κυμαίνεται γύρω στο 1%.

