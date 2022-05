Life

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: ο Γιάννης, οι “παρτίδες” με 200 ποδοσφαιριστές και τα βίντεο του Δασκαλάκη

“Καυτές” μαρτυρίες για τον “τσαχπίνη” και την “τσαχπινούλα”. Η “αξιοποίηση” υλικού από κάμερες στο σπίτι της σπιτονοικοκυράς και η απειλή για το διαζύγιο εις βάρος της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Δεν έχουν τέλος οι μαρτυρίες και οι αναφορές στην πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας και την σχέση που είχαν η Ρούλα Πισπιρίγκου και ο Μάνος Δασκαλάκης, οι γονείς των τριών κοριτσιών που έφυγαν από την ζωή μέσα σε λίγους μήνες.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του Μάνου Δασκαλάκη και της Ρούλας Πισπιρίγκου μίλησαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την εξωσυζυγική σχέση που είχε η μητέρα των τριών κοριτσιών με τον Γιάννη, έναν φίλο και συμπαίκτη του Μάνου Δασκαλάκη, που επίσης φέρεται να ήταν παντρεμένος εκείνη την περίοδο.

Όπως ανέφερε ο ένας από όσους μίλησαν στην εκπομπή, ο Γιάννης έχει «εξαφανιστεί» τις τελευταίες ημέρες, καθώς νιώθει πολύ άσχημα για όλα αυτά που ακούγονται και για αυτό δεν απαντά σε τηλέφωνα ούτε κυκλοφορεί.

Συμπλήρωσε πως «ήταν μια ασήμαντη σχέση, για λίγο καιρό. Ο Γιάννης ήξερε ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει», σημειώνοντας πάντως πως εκτός από την Ρούλα που ήταν παντρεμένη όταν είχαν τις ερωτικές επαφές, παντρεμένος ήταν και ο Γιάννης, ο οποίος «προσπαθούσε να “στήσει” την οικογένεια του».

Όπως μετεδόθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό», ο Μάνος Δασκαλάκης όταν πληροφορήθηκε για την εξωσυζυγική σχέση της Ρούλας Πισπιρίγκου, κάθε άλλο παρά το κράτησε μυστικό, αλλά αντιθέτως το διέδωσε, επιχειρώντας προφανώς να επιρρίψει τις ευθύνες σε εκείνη για το τέλος του γάμου τους, σε μια περίοδο που η Ρούλα φέρεται πως του έλεγε πως θα ζητήσει διαζύγιο, διεκδικώντας μεγάλη αποζημίωση.

Μάλιστα, μια συμμαθήτρια της Ρούλας Πισπιρίγκου είπε πως «ο Μάνος μας είπε ότι θα χωρίσει με την Ρούλα, ότι την έπιασε με ένα συγκεκριμένο άτομο και όταν του είπαμε αν είναι σίγουρος, μας έδειξε υλικό από τις κάμερες που είχε βάλει στο σπίτι της σπιτονοικοκυράς τους, την ώρα που έμπαινε στο σπίτι τους ένα «πολύ δικό τους άτομο».

Μάλιστα, σε ερώτηση αν μήπως λόγω αυτού, ο Μάνος Δασκαλάκης είχε ποτέ αμφισβητήσει την πατρότητα του τέταρτου παιδιού που φέρεται να κυοφορούσε η Ρούλα Πισπιρίγκου, η συμμαθήτρια της προφυλακισμένης για την δολοφονία της Τζωρτζίνας είπε «εμείς ξέραμε για μια τέταρτη εγκυμοσύνη. Αν ήταν του Μάνου ή αν ήταν κάποιου άλλου δεν το ξέραμε. Έλεγαν από την οικογένεια της να το ρίξει το παιδί. Η ίδια δεν πρόσεχε καθόλου και κάπνιζε και έπινε ποτό».

Αργότερα, στην εκπομπή παρουσιάστηκε συνομιλία με έναν άνθρωπο που είναι φίλος του Γιάννη, ο οποίος άφησε υπόνοιες πως η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε ερωτικές επαφές με πολλούς ποδοσφαιριστές λέγοντας, μεταξύ άλλων πως η Ρούλα Πισπιρίγκου «δεν ήταν και ότι καλύτερο. Θεωρείτο τσαχπινούλα και ζωηρούλα. Είχε «παρτίδες» με πολλούς ποδοσφαιριστές. 200 ποδοσφαιριστές είναι στα τοπικά σωματεία; Η Ρούλα είχε «παρτίδες» με όλους».

Ο ίδιος άνθρωπος είπε πως «ο Γιάννης παντρεύτηκε πριν 4-5 χρόνια. Ο Γιάννης είναι τσαχπίνης, του αρέσουν τα κορίτσια… κοιτάει, είναι τσαχπίνης… Μοιάζουν πολύ με τον Μάνο, αλλά είναι 20 πόντους κοντύτερος».

