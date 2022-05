Τεχνολογία - Επιστήμη

Λινού για ευλογιά των πιθήκων: ανησυχητική η εξάπλωση της θανατηφόρας νόσου (βίντεο)

Τι λέει η Καθηγήτρια Επιδημιολογία του ΕΚΠΑ για την διασπορά της ευλογιάς των πιθήκων, τον ανεμβολίαστο πληθυσμό και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Τι λέει για τον κορονοϊό.

«Η ευλογιά των πιθήκων είναι μια σοβαρή νόσος. Αποκαλείται έτσι διότι εντοπίστηκε πρώτη φορά σε πιθήκους. Η ευλογιά των ανθρώπων θεωρούσαμε ότι είχε εξαλειφθεί από το 1980 και έτσι από τότε και μετά δεν έχει εμβολιαστεί κανένας με εμβόλιο κατά της ευλογιάς», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού.

Όπως επεσήμανε σχετικά με την ευλογιά, «τα τελευταία κρούσματα στην Ευρώπη είχαν παρατηρηθεί την δεκαετία του ’50. Όσοι έχουμε γεννηθεί μέχρι το 1975 έχουμε εμβολιαστεί, μέσω εμβολιασμών στα σχολεία».

«Δεν υπάρχει θεραπεία, επομένως πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ατομική προστασία για να μην κολλήσουμε. Πρέπει άμεσα να ανακοινώνεται ένα κρούσμα, για απομόνωση του ασθενούς και προστασία του περιβάλλοντος του», επεσήμανε η Αθηνά Λινού.

Όπως υπογράμμισε η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, «είναι ανησυχητικό ότι έχουν καταγραφεί κρούσματα σε πολλές χώρες. Είναι επικίνδυνη νόσος, που οδηγεί και στον θάνατο. Είχε θνητότητα 30%, όμως για τους ηλικιωμένους και τα παιδιά ήταν ακόμη μεγαλύτερη».

Είπε ακόμη πως καθώς η ευλογιά των πιθήκων δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα, όπως ο κορονοϊός, δεν θα απαιτηθεί, σε περίπτωση εξάπλωσης της και στην Ελλάδα, περιοριστικά μέτρα ανάλογα με τον covid-19.

Τέλος, σχετικά με την άρση των μέτρων για τον κορονοϊό, η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ είπε πως «δεν συμφωνώ να βγει η μάσκα από παντού, ιδίως στους εσωτερικούς χώρους όπου βρίσκονται πολλοί άνθρωποι πρέπει να χρησιμοποιείται».





