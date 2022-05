Κόσμος

Ερντογάν σε Άντερσον: Να σταματήσει η Σουηδία να συνεργάζεται με τρομοκρατικές οργανώσεις

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με τη Σουηδή Πρωθυπουργό και τον Φινλανδό Πρόεδρο. Τι συζήτησαν.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αντιτίθεται στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, την κάλεσε το Σάββατο «να βάλει τέλος στην πολιτική και οικονομική της υποστήριξη και στις παραδόσεις όπλων σε τρομοκρατικές οργανώσεις».

Ο Ερντογάν είχε σήμερα την πρώτη του τηλεφωνική επικοινωνία με την πρωθυπουργό της Σουηδίας Μαγκνταλένα Άντερσον από την έναρξη της ανοιχτής κρίσης μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και με τη Φινλανδία, σχετικά με την ένταξή τους στην Ατλαντική Συμμαχία.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την επικοινωνία τους αναφέρεται ότι ο τούρκος πρόεδρος είπε πως «αναμένει από τη Σουηδία να λάβει συγκεκριμένα και σοβαρά μέτρα, δείχνοντας ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες της Τουρκίας σχετικά με την τρομοκρατική οργάνωση PKK (το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν) και τα παρακλάδια της στη Συρία και το Ιράκ».

Οπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο τούρκος πρόεδρος είπε ακόμη στην Σουηδή πρωθυπουργό ότι θα πρέπει να αρθεί το εμπάργκο στην εξαγωγή όπλων που επιβλήθηκε στην Τουρκία το 2019 μετά την τουρκική εισβολή στη Συρία, τον Οκτώβριο του 2019.

Οπως σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο, η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο δεν ήταν προγραμματισμένη.

Η Φινλανδία και η Σουηδία υπέβαλαν την Τετάρτη αίτηση για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ έπειτα απο την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Η Τουρκία αιφνιδίασε την περασμένη εβδομάδα τους ΝΑΤΟϊκούς συμμάχους εγείροντας αντιρρήσεις για την ένταξη των δύο χωρών, αλλά δυτικοί ηγέτες έχουν εκφράσει την πεποίθηση ότι οι αντιρρήσεις της Αγκυρας δεν θα σταθούν εμπόδιο στην διαδικασία ένταξης των δύο χωρών στη Συμμαχία.

Η Αγκυρα υποστηρίζει ότι η Σουηδία και η Φινλανδία υποθάλπουν πρόσωπα που συνδέονται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (ΡΚΚ) και με υποστηρικτές του πρώην ιμάμη, του αυτοεξόριστου στις ΗΠΑ Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η Τουρκία κατηγορεί ότι ενορχήστρωσε το αποτυχημένο πραξικόπημα το 2016.

Επικοινώνησε και με τον Φινλανδό πρόεδρο

Παράλληλα, ο Ερντογάν είχε σήμερα "ανοιχτές και άμεσες" συνομιλίες με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Σάουλι Νιινίστο, όπως δήλωσε ο τελευταίος, με θέμα το αίτημα που υπέβαλε το Ελσίνκι για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Μετά την τηλεφωνική τους επικοινωνία ο Νιινίστο ανήρτησε στο Twitter: "τον ενημέρωσα ότι ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ η Φινλανδία και η Τουρκία θα δεσμευτούν για την ασφάλεια η μια της άλλης και έτσι η σχέση μας θα ενισχυθεί. Η Φινλανδία καταδικάζει την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές και εκφάνσεις της. Ο στενός διάλογος συνεχίζεται".

