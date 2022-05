Κοινωνία

Τροχαίο: νεκρός 33χρονος οδηγός μηχανής από σύγκρουση με ταξί (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών, ο οδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με διερχόμενο ταξί, άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα.

Έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή ο 33χρονος οδηγός του δικύκλου που λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τρίτης, το όχημά του συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με διερχόμενο ταξί στη διασταύρωση της Ρόδου - Λίνδου με το χωριό Κοσκινού.

Από τα πρώτα στοιχεία και τις μαρτυρίες φαίνεται ότι ο 33χρονος, παραβίασε το "στοπ" και μπήκε στη Ρόδου - Λίνδου χωρίς να ελέγξει.

Ο άτυχος οδηγός του δικύκλου, κατάγονταν από το Πακιστάν και ζούσε κι εργάζονταν τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο. Κατέληξε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Από την αρχή της χρονιάς, έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα, στην άσφαλτο των Δωδεκανήσων, συνολικά 7 άνθρωποι, οι πέντε από τους οποίους ήταν νέα παιδιά ηλικίας από 17 έως 23 ετών.

Πηγή: rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τέξας: Μακελειό με δεκάδες νεκρούς σε δημοτικό σχολείο

Roland Garros – Τσιτσιπάς: Επική ανατροπή σε αγώνα θρίλερ

Κηφισιά: Θρίλερ με την αρπαγή 6χρονου μέσα από το σπίτι του