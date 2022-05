Υγεία - Περιβάλλον

Ηπατίτιδα στα παιδιά: νέα “πιθανά κρούσματα” στην Ελλάδα

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν τα κρούσματα, που αφορούν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας τους.

Ακόμη δύο "πιθανά κρούσματα" ηπατίτιδας σε παιδιά εντοπίστηκαν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, στην οποία αναφέρονται τα εξής

"Η επαγρύπνηση για την έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας σε παιδιά συνεχίζεται χωρίς να διαπιστώνεται ευρεία διασπορά. Μέχρι σήμερα ο συνολικός αριθμός παγκοσμίως είναι 614 περιστατικά, εκ των οποίων 176 έχουν δηλωθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και 125 από 14 χώρες της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης.

Στη χώρα μας, την τελευταία εβδομάδα έχουν εντοπιστεί δύο νέα περιστατικά παιδιών τα οποία πληρούν τα κριτήρια του «πιθανού κρούσματος» οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας, σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Το πρώτο αφορά ένα παιδί 5 ετών που παρουσίασε κοιλιακό άλγος χωρίς άλλα συνοδά συμπτώματα και από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν αυξημένες τρανσαμινάσες >500 IU/ml, χωρίς να τεκμηριώνεται λοίμωξη ή άλλη αιτία που να δικαιολογεί την αύξηση αυτή.

Το άλλο παιδί ηλικίας 2 ετών παρουσιάζει από διμήνου βαθμιαία αύξηση των τρανσαμινασών, η οποία διαπιστώθηκε μετά από εργαστηριακό έλεγχο, χωρίς να συνυπάρχει συμπτωματολογία.

Το πρώτο παιδί νοσηλεύτηκε, βελτιώθηκε και εξήλθε σε άριστη κατάσταση.

Το δεύτερο εισήχθη στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε ευρύ διαγνωστικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία της αύξησης των ηπατικών ενζύμων. Ο έλεγχος απέβη αρνητικός και σε όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του το παιδί παρέμεινε σε άριστη κατάσταση".

Ακόμη τρία κρούσματα στην Ελλάδα

Τα τρία πρώτα ύποπτα κρούσματα οξείας ηπατίτιδας στην Ελλάδα δηλώθηκαν ήδη στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λοιμώξεων (ECDC).

Πρόκειται για τρία παιδάκια, 14 και 18 μηνών και 10 ετών.

Τα δύο παιιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Δεν βρέθηκε ούτε αδενοϊός, ούτε κορονοϊός στον οργανισμό τους, και πρόκειται σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ για κρούσματα ηπατίτιδας αγνώστου αιτιολογίας.

