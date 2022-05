Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα - ΥΠΠΟΑ: H απάντηση στη διάψευση του Βρετανικού Μουσείου περί συνέχισης του διαλόγου

Με τη νέα δήλωση του το Βρετανικό Μουσείο διαψεύδει την UNESCO. Η αιχμηρή απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Με μία λιτή αλλά όλο νόημα ανακοίνωση το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού απαντά τις πρόσφατες δηλώσεις εκπροσώπου του Βρετανικού Μουσείου ότι δεν υπάρχουν και δεν προγραμματίζονται συνομιλίες με την Ελλάδα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου ΥΠΠΟΑ:

«Στις πρόσφατες δηλώσεις εκπροσώπου του Βρετανικού Μουσείου ότι δεν υπάρχουν και δεν προγραμματίζονται συνομιλίες με την Ελλάδα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σημειώνει τα εξής:

Η αλληλογραφία μεταξύ ΥΠΠΟΑ και Βρετανικών Αρχών, όπως και η Σύσταση της ΟΥΝΕΣΚΟ της 20/5/2022 αποδεικνύουν ότι ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου έχει έλλειμα ενημέρωσης».

Υπευνθύμιζεται ότι πριν από πέντε ημέρες η UNESCO, στο πλαίσιο της 23η συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής της για την Προώθηση της Επιστροφής Πολιτιστικής Περιουσίας στις Χώρες Προέλευσης ή της Αποκατάστασής της, είχε καλωσορίσει την πρόθεση των υπουργών Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας να συναντηθούν σύντομα μετά από αίτημα του πρώτου το οποίο έγινε αποδεκτό.

