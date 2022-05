Κοινωνία

Αμπελόκηποι: Προσπάθησε να την βιάσει, την χτύπησε και εγκλωβίστηκε σπίτι της

Η γνωριμία μέσω διαδικτύου κατέληξε "εφιάλτης" για την 30χρονη γυναίκα. Πώς κατάφεραν να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί.



Συνελήφθη 38χρονος στους Αμπελόκηπους Αττικής, κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού και σωματική βλάβη 30χρονης, από την Πολωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο κατηγορούμενος, που είχε γνωριστεί με τη γυναίκα μέσω διαδικτύου, πήγε σπίτι της και, σύμφωνα με την καταγγελία, αποπειράθηκε να τη βιάσει και όταν η 30χρονη αντιστάθηκε τη χτύπησε.

Το θύμα ειδοποίησε την Αμεση Δράση που έσπευσε στο σημείο και συνέλαβε τον κατηγορούμενο.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου και ο 38χρονος μετά τον ξυλοδαρμό της 30χρονης επιχείρησε να εξαφανιστεί. Στην προσπάθειά του να βγει από το σπίτι έσπασε το χερούλι της πόρτας με αποτέλεσμα να παγιδευτεί. Στη συνέχεια βγήκε στο μπαλκόνι και επιχείρησε να δραπετεύσει από διπλανό διαμέρισμα όμως δεν τα κατάφερε.

Η 30χρονη τον έκλεισε στο μπαλκόνι και κάλεσε την αστυνομία. Ο 38χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε με χειροπέδες στο Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων ενώ η κοπέλα άγρια χτυπημένη στο πρόσωπο και το σώμα από τις μπουνιές και τις κλωτσιές του δράστη με ασθενοφόρο στο ΚΑΤ.

