Αρπαγή 6χρονου: ο Ράινερ ταξίδεψε στην Νορβηγία μαζί με τον πατέρα του

Φαίνεται πως επιβεβαιώνονται οι φόβοι της οικογένειας του και των Αρχών.



Στη Νορβηγία, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται ο 6χρονος Ράινερ, ο οποίος απήχθη από το σπίτι του στην Κηφισιά, σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνίδα δικηγόρο του πατέρα.

Όπως έγινε γνωστό, της κοινοποιήθηκε επιστολή από το νορβηγικό δικηγορικό γραφείο όπου αναφέρει ότι ο πατέρας και ο 6χρονος βρίσκοντραι στη σκανδιναβική χώρα

Η Ελληνίδα δικηγόρος του Νορβηγού κυρία Πατρίνια-Μαρία Αδαμοπούλου δέχθηκε επιστολή από τους δικηγόρους του πατέρα στη Νορβηγία στην οποία αναφέρεται ότι ο 6χρονος βρίσκεται σε ασφαλές μέρος με τον πατέρα του στη χώρα του.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, το παιδί και ο πατέρας φέρεται να βγήκαν εκτός χώρας αεροπορικώς με πλαστό διαβατήριο από τη Θεσσαλονίκη.

Τους φόβους του ότι παιδί δεν βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα είχε εκφράσει νωρίτερα σήμερα και ο Πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της μητέρας, Χρήστο Οικονομάκη, οι προσπάθειες της γυναίκας να επικοινωνήσει με τον Νορβηγό πατέρα του παιδιού της παρέμεναν άκαρπες καθώς βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη μαζί του για την επιμέλεια του παιδιού. Ο κ. Οικονομάκης κάνει λόγο για μια προσχεδιασμένη και καταδρομική διαδικασία απαγωγής του παιδιού που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του.

«Βοηθήστε να βρεθεί το παιδί μου»



Την ίδια ώρα, η μητέρα του παιδιού μέσα από ηχητικό της μήνυμα κάνει έκκληση προς όλους να βρεθεί ο γιος της. «Λέγομαι Νίνα Ετμεκτζόγλου, είμαι η μητέρα του Ράινερ που αρπάχτηκε το βράδυ από το σπίτι μας από έναν κουκουλοφόρο άντρα. Θέλω να κάνω μια έκκληση να μας βοηθήσετε να βρεθεί το παιδί μου. Είναι ήδη 19 ώρες μακριά μου χωρίς να γνωρίζουμε που βρίσκεται. Κάνω μια έκκληση σε όποιον έχει κάνει αυτήν την πράξη σας παρακαλώ να τον επιστρέψετε σπίτι μας για το καλό του παιδιού μου», ανέφερε χαρακτηριστικά η γυναίκα

