Θεοδωρικάκος από Έβρο: Η ΕΛΑΣ συνέλαβε 150 διακινητές μεταναστών σε 4 μήνες

Πανίσχυρη η ασπίδα προστασίας των συνόρων μας, δήλωσε από τον Έβρο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί για τον Έβρο, πανίσχυρη ασπίδα προστασίας των συνόρων της χώρας, δήλωσε από το Επιτηρητικό Φυλάκιο 1 των Καστανεών ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, συμπληρώνοντας πως μόνο κατά το πρώτο τετράμηνο του 2022 συνελήφθησαν από την Ελληνική Αστυνομία 150 διακινητές παράνομων μεταναστών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ο οποίος από το πρωί πραγματοποιεί επίσκεψη επιχειρησιακού, όπως είπε, χαρακτήρα στον ακριτικό Νομό, μετέβη σε αστυνομικές μονάδες στη συνοριογραμμή του Έβρου συνοδευόμενος από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Σκούμα και τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου. Η πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος συναντήθηκε και με εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων, δήλωσε από το Επιτηρητικό Φυλάκιο των Καστανεών: «Η σημερινή επίσκεψή μας της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας στον Έβρο έχει επιχειρησιακό χαρακτήρα και εκπέμπει ένα ισχυρό, ουσιαστικό αλλά και συμβολικό μήνυμα. Η Ελληνική Αστυνομία σε άριστη συνεργασία με το στρατό μας, σε απόλυτη ενότητα με τους πολίτες του Έβρου, αποτελούν μία πανίσχυρη ασπίδα προστασίας των συνόρων μας. Των συνόρων της Ελλάδας που είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Είμαστε αποφασισμένοι να δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο την αποτρεπτική μας δύναμη. Να μπει τέλος σε όσους εργαλειοποιούν δυστυχισμένους ανθρώπους, τους παράτυπους μετανάστες. Μόνο το πρώτο τετράμηνο του ΄22 η Ελληνική Αστυνομία στην ευρύτερη αυτή περιοχή συνέλαβε 150 διακινητές παράνομων μεταναστών. Υπερασπιζόμαστε τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, υπερασπιζόμαστε τις αξίες του πολιτισμού μας, υπερασπιζόμαστε αποτελεσματικά την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας».

