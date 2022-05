Life

“Άγριες Μέλισσες”: Η δολοφονία που θα ταράξει το Διαφάνι (εικόνες)

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν… Πάρτε μία... γεύση από το επεισόδιο της Δευτέρας.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Ο Ξανθός στριμώχνει τον Νικηφόρο και τον Κωνσταντή. Οι απειλές εκτοξεύονται εκατέρωθεν και το σχέδιο των αγοριών ναυαγεί. Η Πηνελόπη βρίσκει τη διεύθυνση του Ρακιτζή, αλλά ο Κιμπάρογλου την πιάνει επ’ αυτοφώρω και τα πράγματα παίρνουν απρόσμενη τροπή. Ο Ξανθός δέχεται μια αναπάντεχη επίσκεψη απ’ τον Δούκα. Ο Μπάμπης και η Κορίνα συνεχίζουν την καινούρια τους ζωή, ενώ η Ουρανία κι ο Σαραντόπουλος διαλύουν οριστικά τη σχέση τους. Ο Νικηφόρος κι ο Κωνσταντής παίρνουν μια παράτολμη απόφαση για το μέλλον και την περιουσία τους. Μια δολοφονία θα ταράξει, γι’ άλλη μια φορά, τα νερά και η τράπουλα ανακατεύεται ξανά.

