ΗΠΑ: Ο Μπλίνκεν καταδικάζει την κατάσχεση των ελληνικών πλοίων από το Ιράν

Οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας τονίζεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Την έντονη καταδίκη των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατάσχεση των δύο ελληνικών τάνκερ από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν μετέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι το Ιράν πρέπει να απελευθερώσει αμέσως τόσο τα κατασχεθέντα πλοία όσο και τα φορτία και τα πληρώματά τους. Από την πλευρά του, ο Άντονι Μπλίνκεν σημείωσε ότι η συνεχιζόμενη παρενόχληση πλοίων από το Ιράν και η παρέμβαση στα δικαιώματα και στις ελευθερίες της ναυσιπλοΐας αποτελούν απειλή για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παγκόσμια οικονομία.

Τέλος, η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται δίπλα στην Ελλάδα, τον σύμμαχο μας κλειδί στο ΝΑΤΟ και εταίρο, απέναντι σε αυτή την αδικαιολόγητη κατάσχεση».

