Μητσοτάκης: Κάθε υπόνοια απειλής της κυριαρχίας μας θα τιμωρείται με αυστηρό τρόπο

Σκληρή γλώσσα και μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις από τον Πρωθυπουργό κατά την ομιλία του στο συνέδριο του ΕΛΚ.



«Δεν θα ανεχτούμε μια νέα εκδοχή ιστορικού αναθεωρητισμού, δηλαδή φαντασιώσεις χαμένων αυτοκρατοριών και μια προβολή ισχύος που δεν ευθυγραμμίζεται με την διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συμμετοχή του στη συζήτηση με θέμα «United in Solidarity: Defending Western Democracy», στο πλαίσιο του 27ου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

«Το τελευταίο στοιχείο που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια ακόμη πηγή αστάθειας στην ΝΑ πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Ίσως κάποιοι στη Ρωσία να είναι χαρούμενοι αν αυτό συμβεί., αλλά θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα το επιτρέψουμε και ταυτόχρονα θα στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα θέσουμε εν αμφιβόλω τα κυριαρχικά δικαιώματα. Γι' αυτό και πριν την Ουκρανική κρίση εμείς θέλαμε να ενδυναμώσουμε τις ένοπλες δυνάμεις για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μια αποτρεπτική ισχύ. Είμαστε μια δύναμη ειρήνης είμαστε μια αμυντική δύναμη αλλά θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οποιαδήποτε υπόνοια απειλής της κυριαρχίας μας θα τιμωρείται με αυστηρό τρόπο» πρόσθεσε.

«Σοκαριστήκαμε ανακαλύπτοντας τι σημαίνει να έχουμε έναν πόλεμο στην Ευρώπη, κάτι που έμοιαζε αδιανόητο και μάλιστα οι ιδρυτές αυτού του κόμματος καθώς και οι ιδρυτές της ΕΕ αγωνίστηκαν τόσο σκληρά ώστε να διασφαλίσουν και επιπλέον πολλοί πίστευαν πως ήταν περιχαρακωμένο και ότι η ακεραιότητα της Ευρώπης δεν θα παραβιαζόταν ποτέ από την ισχύ των όπλων», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Αυτός είναι ένας νέος κόσμος που αντιμετωπίζουμε και πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα είναι σχετικά κοντά στο ρωσικό λαό εξαιτίας της γεωγραφίας μας και της παράδοσης της ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Για μένα όμως από την πρώτη στιγμή ήταν σαφές ότι έπρεπε να κάνουμε τη σωστή επιλογή κι αυτή ήταν να στηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο την Ουκρανία.

Στείλαμε στρατιωτικό υλικό και εξηγήσαμε την απόφασή μας κάτι που κάναμε όχι μόνο γιατί ήταν θέμα αρχής να στηρίξουμε μια χώρα που δεχόταν επίθεση αλλά και για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς οποιονδήποτε μπορεί να ξανασκεφτεί πως τα σύνορα μπορεί να επαναχαράσσονται μέσω της βίας ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια συντριπτική απάντηση.

Η δύναμή μας εδώ είναι η ενότητά μας κι έτσι πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες μας γιατί το κάνουμε αυτό επειδή αν δεν το κάνουμε, δηλαδή αν δεν υποστηρίξουμε την Ουκρανία, όλες οι αξίες για την υπεράσπιση των οποίων αγωνιστήκαμε στη διάρκεια της πολιτικής μας καριέρας θα δεχθούν ουσιαστική απειλή», τόνισε ο πρωθυπουργός.

