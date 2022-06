Νεκρή η πρώην πριγκίπισσα του Κατάρ

Κόσμος

Επρόκειτο για την τρίτη σύζυγο του 73χρονου δισεκατομμυριούχου Αμπντελαζίζ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι



Νεκρή βρέθηκε μέσα στο σπίτι της στην ισπανική πόλη, Μαρμπέγια, η πρώην πριγκίπισσα του Κατάρ, Κάσια Γκαλάνιο.

Η αιτία θανάτου της αποδίδεται σε υπερβολική δόση ναρκωτικών. Σύμφωνα με την “Parisien”, οι Ισπανοί αστυνομικοί βρήκαν το σώμα της Γκαλάνιο στο κρεβάτι της, χωρίς να φέρει σημάδια σωματικής βίας.

Επρόκειτο για την τρίτη σύζυγο του 73χρονου δισεκατομμυριούχου Αμπντελαζίζ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι, θείου του σημερινού εμίρη του Κατάρ. Όπως είχε γίνει γνωστό η 45χρονη γυναίκα έδινε δικαστική μάχη με τον πρώην σύζυγό της για την επιμέλεια των παιδιών τους, για πάνω από 15 χρόνια. Συγκεκριμένα, τον είχε κατηγορήσει πως κακοποίησε σεξουαλικά μία από τις τρεις κόρες τους, με εκείνον να το αρνείται.

Το δικαστήριο του Παρισιού είχε απορρίψει τα αιτήματα επιμέλειας. Η Γκαλάνιο υπέφερε για μήνες από νευρικές κρίσεις και ως αποτέλεσμα, ο δικαστής ανέβαλε την υπόθεση μέχρι να γίνει ψυχολογική αξιολόγηση.

