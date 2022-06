Κόσμος

Ουκρανία – Ζελένσκι: Η Ρωσία έχει καταλάβει το 20% των εδαφών μας

Την Παρασκευή συμπληρώνονται 100 ημέρες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος σήμερα στους πολιτικούς και τον λαό του Λουξεμβούργου, δήλωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα αυτή τη στιγμή ελέγχουν σχεδόν το 20% της επικράτειας της Ουκρανίας, ωστόσο από την έναρξη της ευρείας κλίμακας ρωσικής εισβολής οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν απελευθερώσει 1.017 κατοικημένα σημεία, μεταδίδει το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.

«Τα ρωσικά στρατεύματα εισέβαλλαν σε 3.620 κατοικημένα σημεία, 1.017 εκ των οποίων έγινε δυνατόν να απελευθερωθούν και απομένει να απελευθερωθούν ακόμη 2.603. Με βάση την σημερινή κατάσταση έως σήμερα υπό τον έλεγχο των κατακτητών βρίσκεται περίπου το 20% της επικράτειας μας, σχεδόν 125.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έκταση σημαντικά μεγαλύτερη από την έκταση όλων των χωρών της Μπενελούξ (Βέλγιο, Ολλανδίας, Λουξεμβούργο- σ.σ)», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι η Ρωσία είναι αυτή που εξαπέλυσε τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας πριν από οκτώ χρόνια, και εξαιτίας των κατακτητικών της ενεργειών από το 2014 έως την τις 24 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους έλεγχε σχεδόν 43.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα των εδαφών της Κριμαίας και το ένα τρίτο των περιοχών του Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, είπε επίσης ότι την παρούσα στιγμή περίπου 300.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην ουκρανική επικράτεια είναι παγιδευμένα από νάρκες και βλήματα που δεν έχουν εκραγεί.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι 12 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν μετατραπεί σε εσωτερικούς πρόσφυγες , ενώ περισσότεροι από 5 εκατομμύρια Ουκρανοί κυρίως γυναίκες και παιδιά έχουν φύγει στο εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Ukrinform

