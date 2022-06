Τεχνολογία - Επιστήμη

Μητσοτάκης για το project Αστυπάλαια: Αυτό που γίνεται εδώ σήμερα είναι επανάσταση

"Στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές ως χώρα, και όχι ουραγοί" τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας απόψε στην Αστυπάλαια, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την πορεία υλοποίησης του έργου «Astypalea: smart & sustainable island» (Αστυπάλαια: έξυπνο και βιώσιμο νησί).

Όπως είπε ο κ.Μητσοτάκης, η τεχνολογία έχει χρησιμότητα εάν μπορεί να εξυπηρετεί τις ανθρώπινες ανάγκες και τόνισε ότι επελέγη η Αστυπάλαια μεταξύ άλλων λόγων και επειδή η δημοτική αρχή πίστεψε από την αρχή σε αυτό το έργο, και συνεργάστηκε άψογα.

Αυτό το οποίο γίνεται σε αυτό το όμορφο νησί του Αιγαίου, στην "πεταλούδα του Αιγαίου", είναι πραγματικά μια επανάσταση, η οποία έχει πολύ μεγάλη σημασία για το νησί. Αυτά που γίνονται στην Αστυπάλαια δεν γίνονται σε πολλά μέρη του κόσμου. Είμαστε στην πρωτοπορία σήμερα της καινοτομίας και της τεχνολογίας για το πώς μπορούμε να υιοθετήσουμε έξυπνα συστήματα μετακινήσεων, για το πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε το κανονιστικό μας πλαίσιο, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η ενέργεια που θα χρησιμοποιούμε θα παράγεται από νέο σύστημα παραγωγής από φωτοβολταϊκά που συνδυάζουν παραγωγή και αποθήκευση" είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Σημείωσε ότι η πράσινη ενέργεια είναι η πιο φθηνή μορφή ενέργειας που μπορούμε να παράγουμε και τόνισε ότι "είμαστε όλοι θύματα ενός πολέμου και εισβολής, που εκτίναξε τις τιμές του φυσικού αερίου και η πράσινη μετάβαση γίνεται για λόγους ενεργειακής ασφάλειας".

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, περισσότερη ενέργεια θα παράγεται από τον ήλιο στα νησιά και λιγότερο από τον άνεμο γιατί "δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε μεγάλες ανεμογεννήτριες σε μικρά νησιά" αλλά ξεκαθάρισε ότι οι ανεμογεννήτριες θα τοποθετηθούν εκεί όπου οι τοπικές κοινωνίες τις θέλουν.

"Ο συνδυασμός ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών είναι ο ενδεδειγμένος" είπε ο κ.Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι δεν θα περιοριστεί μόνο στην Αστυπάλαια αυτό που συμβαίνει με την πράσινη μετάβαση, αλλά θα συνεχιστεί στην Τήλο και στη Χάλκη. "Μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στα νησιά μας με την πράσινη μετάβαση με τον συνδυασμό αιολικής και ηλιακής ενέργειας" κατέληξε ο πρωθυπουργός και δεσμεύθηκε ότι θα επισκεφθεί ξανά την Αστυπάλαια, για να δει την πορεία υλοποίησης του έργου.

Φραγκογιάννης: Σε τέσσερις βασικούς πυλώνες στηρίζεται το έργο «Αστυπάλαια: Έξυπνο και Βιώσιμο Νησί»

Σημειώνεται πως κατά την έναρξη της εκδήλωσης ο υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης παρουσίασε τους τέσσερις βασικούς πυλώνες στους οποίους στηρίζεται το έργο «Αστυπάλαια: Έξυπνο και Βιώσιμο Νησί». Οι τρεις που ήδη είναι σε εξέλιξη ή/και προγραμματίζονται και ένας δυνητικός, όπως ανέφερε.

Ειδικότερα, επισήμανε πως ο πρώτος πυλώνας αφορά στη σταδιακή αντικατάσταση του υπάρχοντος στόλου οχημάτων στο νησί με ηλεκτρικά, με γενναιόδωρη υποστήριξη από τη Volkswagen για τα αυτοκίνητα, αλλά και από την Πολιτεία.

Ο δεύτερος πυλώνας προβλέπει την αντικατάσταση των υπαρχουσών πετρελαιογεννήτριων, όποτε η Αστυπάλαια θα εξυπηρετείται από πράσινη ενέργεια. Ο τρίτος αφορά τη δημόσια συγκοινωνία να λειτουργεί κατά παραγγελία, πηγαίνοντας μας όποτε θέλουμε εκεί όπου θέλουμε να πάμε.

Τέλος, ο τέταρτος δυνητικά πυλώνας είναι η αυτόνομη οδήγηση.

Σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση του έργου, ο υφυπουργός είπε πως είναι στο δεύτερο χρόνο, θα ολοκληρωθεί το 2026 κι επισήμανε πως «δεν θα γινόταν τίποτα απ' όλα αυτά αν δεν υπήρχε καλός συντονισμός και υποστήριξη από πάρα πολλούς φορείς».

Περαιτέρω, υπογράμμισε πως το πραγματικό κίνητρο πίσω απ' όλη αυτή την προσπάθεια ήταν η βελτίωση της ποιότητας στις ζωές των ανθρώπων. Τέλος, ο Κώστας Φραγκογιάννης ανέφερε πως «το όραμα του ανθρώπου που μάς ώθησε στο να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα, είναι το όραμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

