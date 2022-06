Κόσμος

Στόλτενμπεργκ: Το ΝΑΤΟ είναι σε επαφή με την Τουρκία για την είσοδο Σουηδίας και Φινλανδίας

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για έναν μακροχρόνιο «πόλεμο φθοράς».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε σήμερα ότι η Συμμαχία βρίσκεται σε επαφή με την Τουρκία για να βρεθεί ένας «ενιαίος τρόπος» να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της Άγκυρας σχετικά με τις αιτήσεις της Σουηδίας και της Φινλανδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.

Ελσίνκι και Στοκχόλμη τόνισαν χθες ότι θα συνεχίσουν τον διάλογο με την Τουρκία σχετικά με τις προσπάθειές τους για ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν ανέφεραν αν έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την υπέρβαση των αντιρρήσεων της Άγκυρας για την ένταξή τους στη Βορειοατλαντική συμμαχία. Για την ένταξη στο ΝΑΤΟ απαιτείται ομοφωνία από τα σημερινά 30 κράτη μέλη της Συμμαχίας.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ από την Ουάσιγκτον, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν., τόνισε επίσης ότι οι δυτικές χώρες πρέπει να προετοιμαστούν για έναν μακροχρόνιο «πόλεμο φθοράς» στην Ουκρανία.

«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι μακροπρόθεσμα. Γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο πόλεμος αυτός έχει γίνει πλέον ένας πόλεμος φθοράς», τόνισε ο Στόλτενμπεργκ σε δημοσιογράφους.

