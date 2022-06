Πολιτική

Novartis - Οικονόμου: οι ενορχηστρωτές της σκευωρίας προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις

Τι είπε ο Κυβ. Εκπρόσωπος για τις καταγγελίες περί απαλοιφής ονόματος σε μετάφραση εγγράφου. Τι είπε για το ενδεχόμενο μείωσης των φόρων στα καύσιμα και τι ανέφερε για την ρήτρα αναπροσαρμογής.

«Περιθώρια να αξιοποιήσει κανείς φορολογικά εργαλεία για να μειώσει την τιμή στα καύσιμα δεν φαίνεται να υπάρχουν, λόγω και της διάρθρωσης των δημόσιων οικονομικών και των φορολογικών εσόδων», είπε ο Γιάννης Οικονόμου στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», τονίζοντας πως ήδη έχουν ληφθεί μέτρα στήριξης των πολιτών και θα ληφθούν και άλλα, στο μέτρο των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.

«Κάθε Κυβέρνηση θέλει να κάνει ευχάριστες παρεμβάσεις και να λύνει προβλήματα των πολιτών. Βέβαια είναι οι τιμές των καυσίμων λίγο πιο ακριβές από παλαιότερα. Ο ΕΦΚ και ο ΦΠΑ στα καύσιμα είναι βασικό κομμάτι εσόδων του Προϋπολογισμού. Αν αυτό λείψει, πως θα αναπληρωθεί; Θα βάλουμε άλλον φόρο;», προσέθεσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

«Ενισχύουμε το εισόδημα των ανθρώπων, για να μπορέσουν να ζήσουν καλύτερα και να ρίξουν χρήματα στην κατανάλωση», είπε ο κ. Οικονόμου, λέγοντας πως αυτό «επιτυγχάνεται με την μείωση του ΕΝΦΙΑ, την μείωση των εισφορών και την αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτά είναι μόνιμη ενίσχυση εισοδήματος. Το 80% της ελληνικής κοινωνίας έχει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα χάρη στην μείωση του ΕΝΦΙΑ».

Σχετικά με την ρήτρα αναπροσαρμογής και την δικαστική απόφαση της Πέμπτης, ο κ. Οικονόμου είπε πως «όλες οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης πρέπει να αξιολογούνται και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Η δική μας βούληση και προτροπή είναι να εξαντλούνται τα περιθώρια και ιδίως για ανθρώπους που έχουν ανάγκη, να μην κόβεται το ρεύμα», ενώ σημείωσε πως επίκειται η φορολόγηση των υπερκερδών των παρόχων ενέργειας, «με συντελεστή 90%, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, δηλαδή με τον υψηλότερο συντελεστή στην Ευρώπη. Ενδεικτικά σας λέω πως στην Ιταλία φορολογούνται με 25%»

«Εκλογές στο τέλος της τετραετίας, βλέπετε πόσα δύσκολα έχουμε ν διαχειριστούμε», είπε ο κ. οικονόμου, ερωτηθείς για το εάν θα προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.

Για την Novartis και την μετάφραση του εγγράφου

«Όσο πλησιάζει η ώρα που οι βασικοί ενορχηστρωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη, θα βλέπουμε τέτοια ξεσπάσματα από ορισμένους που με περίεργους συνειρμούς προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Έσυραν, κρέμασαν στα μανταλάκια δύο πρώην πρωθυπουργούς και συνολικά 10 πολιτικά πρόσωπα. Έρχεται η ώρα της Δικαιοσύνης και προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τους πολλούς που θέλουν να μάθουν την αλήθεια», είπε ο Γιάννης Οικονόμου στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», σχολιάζοντας τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει, μετά από αναφορά του συνηγόρου της Ελένης Τουλουπάκη, πως στην επίσημη μετάφραση εγγράφων που αφορούν την υπόθεση Novartis, έχει απαλειφθεί από το κείμενο στα ελληνικά το όνομα του Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος είχε κατονομαστεί στο έγγραφο που είναι γραμμένο στην αγγλική.

«Μην ξεχνάτε, πως αυτή η κυβέρνηση υπέβαλε αίτημα για αποζημίωση από την Novartis. Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα, με αυτά κάποιοι προσπαθούν να αποφύγουν να απαντήσουν στην ελληνική κοινωνία για την σκευωρία», προσέθεσε.

Όπως είπε ο κ. Οικονόμου, «η ελληνική Δικαιοσύνη διερεύνησε τα πρόσωπα που στοχοποίησε η τότε κυβέρνηση, με σκοπό να πλήξει την υπόσταση τους και να τους οδηγήσει στην φυλακή, χωρίς στοιχεία και με κουκουλοφόρους μάρτυρες. Η Δικαιοσύνη έψαξε το ζήτημα από χίλιες μεριές με όσα στοιχεία υπήρχαν. Η Δικαιοσύνη θα ψάξει τι έγινε με τις σκευωρίες, η χώρα αναζητά αποζημίωση από την Novartis».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επεσήμανε, απαντώντας σε ερωτήματα, πως «υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα για τα έγγραφα στα οποία πρέπει να αναφερθούμε, πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση, αλλά δεν δέχομαι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών λέει ψέματα. Η μεγάλη εικόνα είναι η απόπειρα εμπλοκής πολιτικών προσώπων, που πλην ενός που εξετάζεται δικαστικά, δεν είχαν καμία σχέση».

