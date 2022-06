Παράξενα

“Πρόεδρε θέλω selfie”: ο Αντώνης στο “Πρωινό” για την φωτογραφία με τον Μητσοτάκη

Τι λέει ο νεαρός που κατάφερε να “σταματήσει” την αυτοκινητοπομπή του Πρωθυπουργού, κρατώντας ένα χαρτόνι. Οι πόζες, η selfie, ο διάλογος και το σχόλιο του Πρωθυπουργού στο Instagram.

Μία ευχάριστη συνάντηση είχε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη του στην Κω, καθώς ένας νεαρός ζητούσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο να φωτογραφηθούν μαζί.

Όπως ανήρτησε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Instragram, ο νεαρός τρέχει προς το μέρος του, κρατώντας ένα χαρτόνι στο οποίο αναγράφεται η φράση «Πρόεδρε θέλω Selfie. Αντώνης».

View this post on Instagram A post shared by Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήρτησε τα σχετικά στιγμιότυπα, μαζί με λεζάντες με χιουμοριστική διάθεση, γράφοντας «Ό,τι πει ο Αντώνης» και «Ικανοποιώ όλα τα αιτήματα».

Λίγες ώρες αργότερα, ο 21 ετών Αντώνης Ζουμπάς, ο οποίος εργάζεται στο αεροδρόμιο της Κω, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», για την πρωτότυπη πρόκληση στην οποία ανταποκρίθηκε ο Πρωθυπουργός.

Όπως είπε στον Γιώργο Λιάγκα και στην Φαίη Σκορδά, «γνωρίζαμε ότι θα περάσει και σχόλαγα εκείνη την στιγμή και ήθελα εκείνη την στιγμή να ζητήσω μια selfie, είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας και τον σέβομαι».

«Είχαμε την ιδέα με τους συναδέλφους μου στην αποθήκη, το έγραψαν τα παιδιά το χαρτόνι και βγήκα έξω. Στην αρχή νόμιζα ότι δεν θα σταματούσαν καν, αλλά σταμάτησαν και μου έκαναν νόημα να πάω κοντά», συμπλήρωσε ο νεαρός, λέγοντας ακόμη πως «δεν τον περίμενα να σταματήσει. Βγήκε από το αμάξι, μου έδωσε το χέρι του, μετά μόλις μας έβγαλαν φωτογραφίες μου είπε “η selfie;”».

Ερωτηθείς για την λεζάντα του Πρωθυπουργού στην φωτογραφία τους, «ικανοποιώ όλα τα αιτήματα», εάν ζήτησε ο ίδιος κάτι, ο 21χρονος απάντησε «εγώ δεν του ζήτησα κάτι άλλο, αλλά αφού ικανοποιεί όλα τα αιτήματα, θα ήθελα πολύ να έρθουν γιατροί στην Κω που τους έχουμε ανάγκη εδώ».

Όπως είπε, χωρίς να αποκαλύψει ονόματα, «έχω φωτογραφίες και με άλλους διάσημους».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

