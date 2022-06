Κοινωνία

Πανελλήνιες 2022 - ΓΕΛ: Δευτέρα με εξετάσεις σε τρία μαθήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων παίρνουν την Δευτέρα την σκυτάλη των Πανελλαδικών. Πως συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις συνεχίζονται την Δευτέρα, 6 Ιουνίου, με τους αποφοίτους των ΓΕΛ να εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά, στα Μαθηματικά και στην Βιολογία.

Την Τρίτη, 7 Ιουνίου, ακολουθούν οι εξεταζόμενοι των ΕΠΑΛ σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Την Τετάρτη, 8 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάζονται σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική και ολοκληρώνουν τα εξεταζόμενα μαθήματα την Παρασκευή, 10 Ιουνίου, με Ιστορία, Φυσική, Οικονομία.

Οι μαθητές των ΕΠΑΛ τελειώνουν με τις εξετάσεις στις 17 Ιουνίου. Ακολουθούν τα Ειδικά Μαθήματα 18-30 Ιουνίου, τόσο για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, όσο των ΕΠΑΛ.

Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν όταν ολοκληρωθούν και τα Ειδικά Μαθήματα, ενώ οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Για πρώτη φορά, οι συντελεστές βαρύτητας των εξεταζόμενων μαθημάτων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ορίστηκαν από τα ίδια τα ΑΕΙ, γεγονός που ενδεχομένως θα οδηγήσει σε διαφορές στον υπολογισμό των μορίων.

Οι Πανελλαδικές ξεκίνησαν την περασμένη Πέμπτη με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ να διαγωνίζονται στα Νέα Ελληνικά, ενώ ακολούθησαν οι μαθητές των ΓΕΛ την Παρασκευή στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, ενώ το Σάββατο το εξεταζόμενο μάθημα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ ήταν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα).

Οι εισακτέοι στα ΑΕΙ φέτος είναι 68.394, περίπου 10% λιγότεροι από πέρσι (77.415), ενώ στο νούμερο αυτό δεν περιλαμβάνονται οι θέσεις επιτυχόντων στις στρατιωτικές, πυροσβεστικές, αστυνομικές, λιμενικές σχολές και στο εμπορικό Ναυτικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Κυνήγι με μπαλτά σε καφετέρια για τα… “μάτια” μιας γυναίκας

Πατήσια: σκότωσε τον αδερφό του και παραδόθηκε

Άμφισσα: Λεωφορείο ΚΤΕΛ τυλίχθηκε στις φλόγες (βίντεο)