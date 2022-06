Πολιτική

Φωτιά στην Βούλα - Κωνσταντάτος: γλιτώσαμε τα χειρότερα χάρη στην μεγάλη κινητοποίηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστήριξε ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ, απαντώντας σε αιχμές από κατοίκους της περιοχής, που έκαναν λόγο για ολιγωρία.

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με την Ρίτσα Μπιζόγλη ήταν την Κυριακή ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης και Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού, Γιάννης Κωνσταντάτος, αναφορικά με την φωτιά στην Γλυφάδα και την Βούλα, που προκάλεσε καταστροφή χιλιάδων στρεμμάτων δάσους και ζημιές σε πολλές κατοικίες.





Απαντώντας σε δηλώσεις κατοίκων της περιοχής, πως δεν υπήρξε σωστή πρόληψη και εν συνεχεία καλός συντονισμός των εμπλεκόμενων στην κατάσβεση της φωτιάς, ο κ. Κωνσταντάτος είπε πως η κινητοποίηση ήταν μεγάλη και άμεση, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «είχαμε κοντά στα 100 οχήματα από Δήμους, Πολιτική Προστασία και ΣΠΑΥ, ήταν 500 άτομα και οι εθελοντές ήταν εκεί και κατάβρεχαν τα σπίτια και τις αυλές. Θα είχαμε πολλές δεκάδες καμένα σπίτια αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν ρίψεις νερού».

Σημείωσε ακόμη πως τα ελικόπτερα, που συνέβαλαν τα μέγιστα στην κατάσβεση της φωτιάς, «ανεφοδιάζονταν ταχύτατα χάρη στις δεξαμενές 50 τόνων που υπήρχαν στην περιοχή από τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και τον ΣΠΑΥ»

«Πέρα από το φυσικό κάλλος, μπορούμε να πούμε ότι τα χειρότερα τα γλιτώσαμε», κατέληξε ο κ. Κωνσταντάτος.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: 12 συλλήψεις σε νυχτερινά μαγαζιά για ηχορύπανση

Βόλος: Κυνήγι με μπαλτά σε καφετέρια για τα… “μάτια” μιας γυναίκας

Roland Garros: Ο Ναδάλ “βασιλιάς” στο Παρίσι