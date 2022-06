Κοινωνία

Μαρία Μπονίκου: Την μαχαίρωσε ο γιος της και μετά έκανε βόλτες με το αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γιος της ηθοποιού ομολόγησε τον φόνο της μητέρας του. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες συγγενών και φίλων.





Σε τακτικό ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί την Τετάρτη παρέπεμψε ο εισαγγελέας τον 46χρονο γιο της ηθοποιού Μαρίας Μπονίκου, ο οποίος ομολόγησε την άγρια δολοφονία της μητέρας του στο σπίτι τους στην Αίγινα.

Το βράδυ της Παρασκευής αστυνομικοί προσήγαγαν τον 46χρονο τον οποίο εντόπισαν να κάνει βόλτες με το αυτοκίνητό του στην Αίγινα, έχοντας βάλει τέρμα τη μουσική και ενώ βρισκόταν εκτός εαυτού. Ειδοποιήθηκε αμέσως ο εισαγγελέας, ο οποίος διέταξε να μεταφερθεί στην Αθήνα στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά και να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, χωρίς να γνωρίζουν ότι πριν από λίγη ώρα ο 46χρονος είχε δολοφονήσει τη μητέρα του, Μαρία Μπονίκου μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Την Μαρία Μπονίκου εντόπισαν νεκρή την επόμενη ημέρα γείτονες, μέσα σε μία λίμνη αίματος με μία σακούλα στο κεφάλι και ένα μαχαίρι ακριβώς δίπλα της. Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών το θύμα βρέθηκε δολοφονημένο στο σαλόνι του σπιτιού δίπλα στο τζάκι με σκισμένα ρούχα

Ο γιος της σήμερα εφόσον ομολόγησε το φρικτό έγκλημα που διέπραξε βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα χωρίς την συνοδεία δικηγόρου.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες συγγενών και φίλων

Άνθρωποι του περιβάλλοντος τους αναφέρουν πως ο 46χρονος αντιμετώπιζε, σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. και περιγράφουν τις εντάσεις που υπήρχαν ανάμεσα σε μητέρα και γιο.

«Ήταν πολύ οξύθυμο το παιδάκι δεν είχε παρέες, δεν είχε επαφή. Μαλώνανε πολύ τακτικά» δήλωσε στον ΑΝΤ1 η ξαδέλφη της Μαρίας Μπονίκου, Ζωή Μπέσση.

«Θυμάμαι μία περίπτωση που ήταν εδώ, που τράκαρε το αυτοκίνητο και τότε είδα έναν τσακωμό με πολλές βρισιές», περιγράφει στον ΑΝΤ1 γείτονας της οικογένειας.

Φίλοι και συνεργάτες μιλούν για το μυστικό της οικογένειας και τους φόβους που φαίνεται να είχε η 73χρονη γυναίκα.

«Ήξερα ότι είχε ένα πρόβλημα με το παιδί της, το οποίο όμως ήταν ένα μυστικό οικογενειακό. Μου έλεγε ότι έχω ένα πρόβλημα με το παιδί μου. Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι ήταν τόσο σοβαρό. Δεν αναφερόταν με λεπτομέρεια πάνω σε αυτό», είπε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος του ΣΕΗ Σπύρος Μπιμπίλας.

«Ήταν λίγο περίεργο άτομο, έβριζε δυνατά. Είχε προβλήματα πολλά και η Μαρία είχε πει ότι αμάν έτσι όπως κάνει αυτός θα με σκοτώσει καμία μέρα», δήλωσε στο Mega η ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη.

Η Μαρία Μπονίκου συμμετείχε σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου στα τέλη της δεκαετίας του '70 όπως και σε βιντεοταινίες και επιθεωρήσεις τη δεκαετία του '80. H φωνή της συντρόφευε καθημερινά πολλά παιδιά αφού τη δάνεισε σε ήρωες μεταγλωττισμένων θρυλικών κινουμένων σχεδίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Γλυφάδα: κόντρα Παπανικολάου - Κωνσταντάτου για τα ξερά χόρτα και τον ΣΠΑΥ

Πανελλήνιες 2022 - ΓΕΛ: Δευτέρα με εξετάσεις σε τρία μαθήματα

Roland Garros: Ο Ναδάλ “βασιλιάς” στο Παρίσι