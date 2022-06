Τεχνολογία - Επιστήμη

Twitter: Ο Μασκ απειλεί να αποχωρήσει από την συμφωνία εξαγοράς

Γιατί ο Ελον Μασκ απειλεί ότι θα αποσύρει την προσφορά του 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της Twitter Inc.



Ο Έλον Μασκ προειδοποίησε σήμερα ότι μπορεί να αποσύρει την προσφορά του 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της Twitter Inc εάν αυτό το δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης δεν παράσχει δεδομένα για ανεπιθύμητους και ψεύτικους λογαριασμούς.

Σε επιστολή του στο Twitter, ο δισεκατομμυριούχος επανέλαβε το αίτημά του για λεπτομέρειες σχετικά με λογαριασμούς bot (σ.σ. υπολογιστής ζόμπι) και είπε ότι επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων να τερματίσει τη συγχώνευση καθώς η εταιρεία παραβίαζε τις υποχρεώσεις της, καθώς δεν του παρείχε τις πληροφορίες.

Η αξία της μετοχής του Twitter υποχώρησε κατά 5,5% στα 38,13 δολάρια σε συναλλαγή με μεγάλη πτώση σε σχέση με την προσφορά του Μασκ στα 54,20 δολάρια ανά μετοχή, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές δεν περίμεναν ότι η συμφωνία θα κλείσει στη συμφωνηθείσα τιμή.

Το Twitter δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ απειλεί εγγράφως να αποχωρήσει από τη συμφωνία.

«Ο Μασκ πιστεύει ότι το Twitter αρνείται με διαφάνεια να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του βάσει της συμφωνίας συγχώνευσης, γεγονός που προκαλεί περαιτέρω υποψίες ότι η εταιρεία αποκρύπτει τα ζητούμενα δεδομένα», σύμφωνα με την επιστολή.

Το Twitter είχε υποβαθμίσει προηγουμένως την προειδοποίηση του Μασκ ότι η συμφωνία ήταν «σε αναμονή», υποστηρίζοντας ότι τα δεδομένα θα τον βοηθούσαν να προετοιμαστεί για την ιδιοκτησία του στο Twitter.

Νωρίτερα τον Μάιο, ο Μασκ είπε ότι θα θέσει τη συμφωνία «προσωρινά σε αναμονή», ενώ περιμένει την εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης να παράσχει στοιχεία για το ποσοστό των ψεύτικων λογαριασμών της.

Ο Μασκ είπε στην επιστολή του ότι χρειάζεται τα δεδομένα για να πραγματοποιήσει τη δική του ανάλυση των χρηστών του Twitter και δεν πίστευε στις «χαμηλές μεθοδολογίες δοκιμών» της εταιρείας.

