Πολιτική

Παναγιωτόπουλος για διαρροές: Τα επιτελεία είναι σαν “ελβετικό τυρί”, θα θέσω θέμα στους αρχηγούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών καυτηρίασε μιλώντας στην Βουλή ο υπουργός Άμυνας. Τι είπε για την αποστολή αμυντικής βοήθειας στην Ουκρανία. Το μήνυμα στην Τουρκία.



Με «ελβετικό τυρί» παρομοίασε ο υπουργός Έθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στην Βουλή το σύστημα πληροφοριών στις Ένοπλες Δυνάμεις στηλιτεύοντας τις διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών και σημειώνοντας πως θα θέσει το θέμα στους αρχηγούς των επιτελείων.

«Θα θέσω θέμα στους αρχηγούς για το ελβετικό τυρί στα επιτελεία. Η άσκηση αντικατασκοπείας δεν έχει νόημα. Είναι πρόβλημα. Το συζητάνε όλοι στα καφενεία. Ποιοι; Αξιωματικοί; Υπαξιωματικοί; Προς Θεού. Είναι σημείο ανησυχίας αυτό. Η πληροφορία δεν πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Εκφράζω την ευχή να μιλάνε όλοι λιγότερο. Τα στελέχη των ΕΔ δεν μπορούν να διοχετεύουν πληροφορίες ψάξε αυτό, δες εκείνο, δες αν ισχύει το άλλο» είπε χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο ενημέρωσης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για το ζήτημα της αμυντικής βοήθειας στην Ουκρανία.

«Εάν είναι να αποκαλύψουμε τέτοιες πληροφορίες, ας αρκεστούμε στο σύστημα πληροφόρησης του Ριζοσπάστη. Από μένα δεν θα γίνει τέτοιο πράγμα», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος,

"Στέλνουμε μήνυμα σ' αυτούς που ασπάζονται τον αναθεωρητισμό"

Νωρίτερα, στο πλαίσιο ενημέρωσης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για το ζήτημα της αμυντικής βοήθειας στην Ουκρανία, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, τόνισε πως στηρίζουμε τον ουκρανικό λαό και, στέλνουμε μήνυμα σ' αυτούς που ασπάζονται τον αναθεωρητισμό, ότι "δεν θα περάσει".

Όταν κάποιοι καταλαβαίνουν μόνο τη γλώσσα της ισχύος των όπλων είτε για αντιμετώπιση της εμπλοκής είτε για αποτροπή, οι χώρες που είναι απέναντι στον αναθεωρητισμό πρέπει να κάνουν το ίδιο είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, σημειώνοντας ότι (οι Έλληνες) είμαστε δίπλα στους συμμάχους μας, αντιλαμβανόμαστε τη θέση μας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, και κάνουμε, τίποτα λιγότερο ή περισσότερο, από αυτό που κάνουν όλοι: Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον ουκρανικό λαό, ενώ παράλληλα στέλνουμε μήνυμα σε αυτούς που ασπάζονται αυτόν τον αναθεωρητισμό, και λέμε ότι δεν θα περάσει!

Υπογράμμισε μάλιστα ότι δεν μπορούμε να τηρήσουμε μία βολική και ανώδυνη (μέχρι τώρα) πολιτική αποστάσεων από όλα, (δηλαδή) "να μην μπλέξουμε σε αυτό τον καυγά". Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιωτόπουλος, «όταν έχει πιάσει φωτιά όλο το βουνό, δεν πρέπει να λέμε το σπίτι μας να γλυτώσει και να περιχαρακωθούμε δίπλα σε αυτό, και να βλέπουμε τη φωτιά να μαίνεται και να κατεβαίνει…».

Αναφερόμενος στο στρατιωτικό υλικό που εστάλη στην Ουκρανία, και χωρίς να αναφερθεί σε σχετικές ποσότητες, είπε ότι συνίσταται σε πυρομαχικά, βλήματα και εκτοξευτές.

Στο αίτημα, μάλιστα, βουλευτών της αντιπολίτευσης να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία είπε ότι είναι στη διάθεση των κομμάτων να τα ενημερώσει σχετικά στο υπουργείο Άμυνας, ενώ επανέλαβε ότι το αμυντικό υλικό που δόθηκε στην Ουκρανία δεν είναι κρίσιμο επιχειρησιακά και δεν επηρεάζει τη στάθμη των αποθεμάτων μας. «Εάν υπήρχε υπόνοια αποδυνάμωσης δεν θα διαθέταμε τίποτα από αυτά».

Απαντώντας ειδικότερα στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Δρίτσα και Γ. Τσίπρα που σημείωσαν ότι σε άλλες χώρες υπάρχει αναλυτική ενημέρωση για τον οπλισμό που έστειλαν στην Ουκρανία, ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε ότι «εγώ δεν είμαι ο Πορτογάλος υπουργός Άμυνας ή ο Λουξεμβούργιος. Όταν βγάζω προς τα έξω αμυντικά στοιχεία, πρέπει να το κάνω με ιδιαίτερη ευθύνη. Όταν λέω ότι δώσαμε x από αυτό το σύστημα και διαθέτουμε ψ, άρα έχουμε το περιθώριο, ακούνε πολλοί. Όχι Ισπανοί και Ολλανδοί. Επιτέλους να αναλάβουμε μια ευθύνη», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση παίζει κρυφτό για τα όπλα που στέλνει στην Ουκρανία



«Πυρά» στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τα όσα είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο ενημέρωσης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για το ζήτημα της αμυντικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Για ακόμη μία φορά, ο υπουργός Άμυνας κ. Παναγιωτόπουλος αρνήθηκε σήμερα να ενημερώσει τη Βουλή για την αποστολή οπλισμού στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να επιλέγει το κρυφτό για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα και φτάνει στο σημείο να επιτεθεί ακόμη και σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Χωρίς καν τη στοιχειώδη συνεννόηση και ενημέρωση, εμπλέκει τη χώρα όλο και πιο βαθιά σε έναν πόλεμο και αλλάζει το δόγμα της εξωτερικής μας πολιτικής. Και το χειρότερο, ότι ο Ελληνικός λαός το μαθαίνει πότε από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ και πότε από τον Γερμανό καγκελάριο λες και δεν έχει κυβέρνηση να τον ενημερώσει. Ας το καταλάβει ο κ. Μητσοτάκης ότι η χώρα δεν είναι τσιφλίκι του και η εξωτερική της πολιτική δεν είναι ιδιωτική του υπόθεση. Είναι μια δημοκρατική χώρα με θεσμούς και διαδικασίες τις οποίες οφείλει να σέβεται. Πολύ περισσότερο, σε μια τέτοια συνθήκη ραγδαίων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.»

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: “Κράτηση” 12χρονης από την Χίο, επειδή το διαβατήριο έληγε σε… 50 ημέρες!

Μαθράκι: Συγκινούν ο μοναδικός μαθητής του νησιού και η μητέρα του

Μεξικό: Γέφυρα κατέρρευσε την ώρα των εγκαινίων (εικόνες)