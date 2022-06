Κοινωνία

Προπονητής πολεμικών τεχνών: Οι καταγγελίες για ασέλγεια και οι αποκαλύψεις παλιών αθλητών του (βίντεο)

Ένα από τα παιδιά που τον κατήγγειλαν μίλησε στον ΑΝΤ1. Τι λένε οι γονείς των παιδιών για την συμπεριφορά του. Στο "φως" συγκλονιστικές μαρτυρίες.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Με συμπληρωματικές καταθέσεις των αθλητών και των γονιών τους, συνεχίζεται η έρευνα της Ανακρίτριας Λασιθίου για τον προφυλακισμένο προπονητή πολεμικών τεχνών, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια.

Ένα από τα παιδιά που τον κατήγγειλαν «σπάει» την σιωπή του. «Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω είναι να μιλήσουνε και άλλα παιδιά. Αυτός ήταν ο λόγος», λέει το κορίτσι που μαζί με άλλους 7 συναθλητές της πριν από λίγες ημέρες πήγαν σε αστυνομικό τμήμα του Λασιθίου και κατήγγειλαν τον προπονητή τους για ασέλγεια.



Εκείνη ήταν 15 ετών όταν κατά την διάρκεια ενός ακόμη… μασάζ στον ημίγυμνο δάσκαλό της όπως καταγγέλλει, εκείνος έπιασε το χέρι της και το έβαλε – όπως κατήγγειλε – στο μόριό του. Σήμερα στα 20 της, ζητά να μιλήσουν όσοι γνωρίζουν αλλά από φόβο σιωπούν.

Ο προπονητής πολεμικών τεχνών ήταν σκληρός και πολλές φορές βίαιος με τα παιδιά, λένε σήμερα οι γονείς που φτάνουν στην ανακρίτρια Λασιθίου για να καταθέσουν. Σε ένα από τα βίντεο που έχουν παραδώσει στις αρχές θυμούνται να χτυπά τα παιδιά τους, ως δήθεν μέθοδος για να αποδώσουν στους αγώνες.

Μόλις βγήκε στο φως η καταγγελία των 8 αθλητών του – μεταξύ αυτών και ανήλικοι – φαίνεται πως άνοιξε ο ασκός του Αιόλου και παλιοί αθλητές του προπονητή που σήμερα σπουδάζουν σε άλλες πόλεις, λέγεται πως είναι έτοιμοι να μεταβούν στις αρχές για να καταγγείλουν την ανάρμοστη συμπεριφορά του

«Δεν είναι όλοι από την Κρήτη. Έχει και από Θεσσαλονίκη, έχει και από Αθήνα που σπουδάζουν τα παιδιά. Έχει παιδιά που ήταν μαθητές του, που είναι «παραβιασμένα» με τον α ή β τρόπο και καταθέτουν και αυτά. Αυτός από παλιά τα κάνει, αλλά δεν μιλά κανείς, εδώ μιλάνε όλοι. Οι πιο πολλοί την πατήσαμε. Αν είχαν μιλήσει από την αρχή μπορεί να μην την είχαμε πατήσει οι υπόλοιποι. Τώρα, τρέχουμε και δεν φτάνουμε όλοι», λέει στον ΑΝΤ1 πατέρας εκ των θυμάτων του προπονητή .

Παλιότεροι αθλητές του προπονητή που κατέθεσαν στο πλαίσιο της προανάκρισης ισχυρίστηκαν ότι ο 46χρονος φέρεται να προσέγγιζε τους νεαρούς αθλητές του με τον ίδιο τρόπο από τις αρχές του 2000. O άνδρας που θα ακούσετε έχει ήδη απευθυνθεί στις αρχές

«Το διάστημα του 2004 με 2005 που πήγαινα στη σχολή, είχα δει με τα μάτια μου που έβαζε παιδιά να του κάνουν μασάζ. Ήταν μισόγυμνος από την μέση και πάνω. Ήταν φοβερά βίαιος στην προπόνηση και έβλεπα πολλά παιδιά να κλαίνε», λέει στον ΑΝΤ1 παλιός αθλητής του προπονητή.

Ο 46χρονος προπονητής μετά από διακρίσεις και μετάλλια στον χώρο των πολεμικών τεχνών, σήμερα βρίσκεται προφυλακισμένος στο κατάστημα κράτησης της Τρίπολης, με τους δικηγόρους του να επιμένουν ότι όλες οι καταγγελίες είναι μεθοδευμένες από ανταγωνιστές του.

