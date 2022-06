Οικονομία

Οδηγός ταξί συνελήφθη για φοροδιαφυγή, απάτη και επικίνδυνη οδήγηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άρνηση να πάρει δύο κούρσες κινητοποίησε τους τροχονόμους, στην θέα των οποίων έκανε τα πάντα για να αποφύγει τον έλεγχο, αλλά….

Σχετικά με έλεγχο σε οδηγό ταξί που έβγαλε «λαβράκι», σε ανακοίνωση της Τροχαίας αναφέρονται τα εξής:

«Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, για τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών επαγγελματιών οδηγών, συνελήφθη στην περιοχή του Μοναστηρακίου , από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ημεδαπός οδηγός Ε.Δ.Χ. οχήματος (ΤΑΞΙ), κατηγορούμενος για πλαστογραφία, απάτη κατ’ επάγγελμα και επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, ο ως άνω οδηγός αρχικά εντοπίστηκε να αρνείται τη μίσθωση του οχήματός του σε δύο διαφορετικούς πελάτες, καθότι ο προορισμός τους δεν ήταν της αρεσκείας του.

Στη συνέχεια και ενώ του έγινε σήμα στάσης από το κλιμάκιο των Ο.Ε.Π.Τ.Α., ώστε να υποβληθεί σε τροχονομικό έλεγχο, το αγνόησε και κινούμενος παραβίασε διπλή διαχωριστική λωρίδα, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και αφού πραγματοποίησε συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς, τελικά ακινητοποιήθηκε από τους τροχονόμους.

Σε ενδελεχή έλεγχο που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο ως άνω οδηγός κατείχε πλαστή ειδική άδεια οδήγησης ΤΑΞΙ, αφού η γνήσια είχε λήξει και δεν είχε ανανεωθεί, καθότι ήταν υπότροπος πειθαρχικών παραβάσεων.

Επιπρόσθετα, δεν είχε θέσει σε λειτουργία το ταξίμετρο από τις 15-3-2022, έχοντας διανύσει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα περί τα 20.000 km, χωρίς την έκδοση αποδείξεων, με σκοπό την αποφυγή καταβολής του αναλογούντος φόρου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: νοτιάδες και τοπικές βροχές την Πέμπτη

Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονης