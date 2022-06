Κόσμος

Γερμανία - Ένοπλη επίθεση σε πανεπιστήμιο: Στο ψυχιατρείο ο δράστης

Από τι πάσχει ο 34χρονος δράστης της επίθεσης με μαχαίρι σε γερμανικό πανεπιστήμιο, που τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους, εκ των οποίων μια γυναίκα που είναι σε κατάσταση σοκ.

O φερόμενος ως δράστης της επίθεσης με μαχαίρι την Παρασκευή σε γερμανικό πανεπιστήμιο, που τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους, εκ των οποίων μια γυναίκα που είναι σε κατάσταση σοκ, μεταφέρθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, ανακοίνωσε η εισαγγελία του Ντόρμουντ.

Την προηγουμένη, ο 34χρονος ύποπτος, οπλισμένος με δύο κουζινομάχαιρα, επιτέθηκε εκ περιτροπής σε τέσσερις ανθρώπους "που διάλεξε τυχαία" στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο Χαμ-Λίπσταντ της δυτικής Γερμανίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του γραφείου του εισαγγελέα Χένερ Κρούσε σε συνέντευξη Τύπου.

Μια 30χρονη επίκουρη καθηγήτρια που δέχτηκε επίθεση ενώ συμμετείχε σε ένα συνέδριο, είναι αυτή τη στιγμή μεταξύ ζωής και θανάτου. "Οι γιατροί δεν έχουν πλέον ελπίδα ότι θα τα καταφέρει", δήλωσε.

Προηγουμένως, ο 34χρονος είχε μαχαιρώσει στην κοιλιά οκτώ φορές μια 22χρονη φοιτήτρια, η οποία χρειάστηκε να χειρουργηθεί επειγόντως, αλλά η ζωή της δεν κινδυνεύει. Τα άλλα δύο θύματα, ένας 22χρονος και μια συνομήλική του, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα, διευκρίνισε.

Ο ύποπτος, που σπούδαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτό το πανεπιστήμιο, τελικά ακινητοποιήθηκε από φοιτητές και την αστυνομία που έφτασε γρήγορα στο σημείο.

Ο ίδιος παραδέχθηκε τα γεγονότα, εξηγώντας ότι ενήργησε έτσι γιατί ένιωσε να απειλείται από μια ομάδα φοιτητών που ήθελαν, σύμφωνα με τον ίδιο, να τον "εξοντώσουν". Φέρεται να πάσχει από "παρανοϊκή σχιζοφρένεια" και "παραισθήσεις", σύμφωνα με τον Kρούσε.

Ο άνδρας που ακολουθούσε μακροχρόνια θεραπεία για ψυχικές διαταραχές, είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει δύο ημέρες πριν από την επίθεση και είχε διαμείνει οικειοθελώς σε κέντρο ψυχιατρικής φροντίδας πριν ζητήσει να φύγει.

Η αστυνομία απέκλεισε κάθε πολιτικό και θρησκευτικό κίνητρο.

Έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σοβαρό τραυματισμό διενεργείται σε βάρος του, δήλωσε ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

