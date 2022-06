Κοινωνία

Δίκη προπονητή ιστιοπλοϊας: “Καταπέλτης” ο εισαγγελέας

Ζητά την ενοχή του για τον βιασμό ανήλικης αθλήτριας. Σε κλάματα ξέσπασαν οι γονείς της Αμαλίας και η Σοφία Μπεκατώρου. Η αγόρευση "κόλαφος".

Την ενοχή του 39χρονου προπονητή ιστιοπλοϊας για βιασμό της ανήλικης αθλήτριάς του κατ' εξακολούθηση και την κατάχρηση ανηλίκου πριν δέκα χρόνια ζήτησε ο εισαγγελέας έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, Χαράλαμπος Μαστραντωνάκης, τονίζοντας πως όσα βίωσε η 21ετών σήμερα Αμαλία «δεν είναι προϊόν φαντασίας ή μυθοπλασίας αλλά πραγματικά περιστατικά».

Αναφερόμενος σε «θρασύτατες και απάνθρωπες πράξεις» από την πλευρά τού κατηγορούμενου σε βάρος ενός παιδιού, ο εισαγγελικός λειτουργός σημείωσε πως οι πράξεις του προπονητή ξεκινούν όταν η καταγγέλουσα είναι 9 ετών και τελειώνει την Τετάρτη Δημοτικού. «Το παραπάνω βάρος της καταγγέλλουσας δημιούργησε κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε ο κατηγορούμενος με το πρόσχημα να την "ξεκλειδώσει" να θέσει σε εφαρμογή το εγκληματικό του σχέδιο, καταχρώμενος την ιδιότητά του και την εμπιστοσύνη που είχαν στο πρόσωπό του οι γονείς, επιδιώκοντας να συνδεθεί μαζί της συναισθηματικά απευθύνοντας της φράσεις όπως "τι ωραίο κορμάκι έχεις"... Μέχρι το 2011 οι λεκτικές εκφράσεις που μετουσιώθηκαν σε φιλί, μετουσιώθηκαν σε γενετήσιες πράξεις, θωπείες και άλλα, παρ' όλο που ο κατηγορούμενος αντιλαμβανόταν το παράνομο των πράξεων του», επεσήμανε. Όπως υπογράμμισε ο εισαγγελέας, ο προπονητής, από το 2010, ασκώντας σωματική βία, ανάγκασε την καταγγέλλουσα σε σειρά πράξεων για τις οποίες ο 39χρονος «δεν έδειξε καμία μεταμέλεια».

Παρούσα στο ακροατήριο, η ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου, που στήριξε την καταγγέλουσα να φθάσει στη Δικαιοσύνη, ως η πρώτη υπόθεση του ελληνικού MeToo, άκουσε με μεγάλη προσοχή αλλά και ανακούφιση τον εισαγγελικό λειτουργό να αποδέχεται όσα ισχυρίζεται η αθλήτρια.

Ο κ. Μαστραντωνάκης τόνισε σε τακτικούς δικαστές και ενόρκους: «Να δείτε το πρόσωπο της καταγγέλλουσας, τις ενέργειες, τις πράξεις και τις παραλείψεις της όχι τώρα όπως την είδατε αλλά γυρνώντας τότε τον χρόνο, όταν ήταν ένα παιδί». Παράλληλα, μίλησε για γεγονότα «που για τον κατηγορούμενο προσέφεραν χαρά, ήταν το καμάρι του, το στολίδι του, το άγαλμά του γιατί τη θαύμαζε και την αγαπούσε χωρίς όμως τη συναίνεσή της».

Ο εισαγγελέας αναφέρθηκε και στους προβληματισμούς που δημιούργησε η ακροαματική διαδικασία και στη στάθμιση των δεδομένων που θα πρέπει να κάνει το δικαστήριο, το οποίο βρίσκεται ενώπιον στοιχείων που δημιουργούν, όπως είπε, λογικά κενά. Όμως, κατά τον ίδιο, «η καταγγέλλουσα, όσες φορες και να επανέλαβε όσα καταγγέλει, μίλησε ακριβώς για ίδια πραγματικά περιστατικά χωρίς να πέσει σε καμία αντίφαση, γεγονός που αποδεικνύει ότι όσα βίωσε 10 έως 14 χρόνων δεν είναι προϊόν μυθοπλασίας αλλά πραγματικά, που προκάλεσαν τραύματα στην ψυχή της που κανείς δεν γνωρίζει αν θα ξεπεράσει».

Στο ερώτημα που τίθεται από κάποιους γιατί το κορίτσι υφίστατο επί 2-3 χρόνια όλα αυτά χωρίς να αντιδράσει, ο κ. Μαστραντωνάκης έδωσε την απάντηση που θα πρέπει, όπως είπε, να δεχθεί το δικαστήριο: «Δεν αντέδρασε γιατί ασκήθηκε σωματική βία. Κυρίως, όμως, δεν αντέδρασε λόγω της ψυχολογικής βίας που την έκανε να νιώθει πολύ άβολα... Είχε μπει σε μια κατάσταση υπακοής και ο κατηγορούμενος άρχισε να απειλεί ότι θα με σκοτώσει, θα σκοτώσει τους δικούς μου ότι θα σκοτωθεί ο ίδιος». Σημείωσε, δε, πως «η καταγγέλουσα, μη μπορώντας να ανεχθεί τη συμπεριφορά του, βρήκε τη δύναμη στα 14 της πλέον, να τα πει στους γονείς της, οι οποίοι εμβρόντητοι απευθύνθηκαν στις αρχές χωρίς να προχωρήσει η υπόθεση φοβούμενοι τις επιπτώσεις που θα είχε μια τέτοια καταγγελία στο παιδί τους».

Όσον αφορά τις καταθέσεις κοριτσιών και των μητέρων τους, κατοίκων της πόλης όπου διαμένει η 21χρονη, οι οποίες ήρθαν σε αντίθεση με όσα κατήγγειλε η αθλήτρια, ο εισαγγελέας επεσήμανε: «Τις έλαβα υπόψη, προβληματίστηκα κι εγώ. Ουδεμία εκ των αθλητριών ή μητέρων τους, πέρα ότι ανέφεραν πως υπήρχε μια προσκόλληση του παιδιού στον προπονητή, δεν αναφέρθηκαν σε κάτι παραπάνω. Κανείς δεν αναφέρθηκε σε ερωτική περίπτυξη ή εναγκαλισμό. Οι μάρτυρες αυτοί κατέθεσαν αλήθεια. Δεν είπαν κάτι για βιασμό γιατί δεν είδαν ποτέ. Δεν είδαν ούτε το έλασσον... Μόνο ότι η Αμαλία ήταν κοντά στον προπονητή γιατί την είχε χειραγωγήσει. Δεν μπορούσε να ξεφύγει από τη βία που της ασκούσε».

Για τον 39χρονο και όσα ισχυρίζεται για να αποκρούσει την καταγγελία της αθλήτριας, ο κ. Μαστραντωνάκης υπογράμμισε πως ο κατηγορούμενος έπεσε σε αντιφάσεις απολογούμενος στο ακροατήριο σε σχέση με όσα είχε υποστηρίξει ενώπιον της ανακρίτριας.

Ο εισαγγελέας ζήτησε απαλλαγή του προπονητή για την πράξη της προσβολής γενετήσιας πράξης σε βάρος ανηλίκου κάτω των 15 ετών, γιατί σύμφωνα με νόμο του 2021, λόγω ρήτρας επικουρικότητας, το αδίκημα «απορροφάται από αυτό της κατάχρησης ανηλίκου, ακόμα και αν πρόκειται για ομολογημένο έγκλημα όπως συμβαίνει στην παρούσα υπόθεση».

Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις συνηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης ενώ η απόφαση του δικαστηρίου, εκτός απροόπτου, αναμένεται εντός της ημέρας.

