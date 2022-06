Πολιτική

Λίντνερ - Μητσοτάκης: εφικτή η επιστροφή σε επενδυτική βαθμίδα το 2023

Τι αναφέρθηκε στην συνάντηση των δύο ανδρών, στο Μαξίμου, για τις μεταρρυθμίσεις και την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Συνάντηση με τον ομοσπονδιακό υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, Κρίστιαν Λίντνερ, είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της οποίας ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στην έξοδο της χώρας μας από τον μηχανισμό ενισχυμένης εποπτείας που επίκειται τον Αύγουστο ενώ ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε «εντυπωσιακά» τα στοιχεία που παρουσίασε η ελληνική κυβέρνηση και δήλωσε την στήριξη της χώρας του στη μετάβαση στην κανονική εποπτεία.

Το ενεργειακό βρέθηκε επίσης στην ατζέντα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κ. Λίντνερ για τις πρωτοβουλίες που καθιστούν την Ελλάδα κόμβο μεταφοράς ενέργειας προς τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στην έναρξη της συνάντησης έγιναν οι εξής δηλώσεις (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πολλά άλλαξαν, ελπίζω προς το καλύτερο, και στη χώρα, από τότε που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, παρόλες τις δυσκολίες. Πιστεύω ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για τα δημόσια σχόλιά σας, με τα οποία επαινείται την μεταρρυθμιστική μας ατζέντα, γιατί για εμας, εκείνο που ήταν πολύ σημαντικό ήταν να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα όλες τις κρίσεις που έπρεπε να διαχειριστούμε τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά να μην σταματήσουμε να εφαρμόζουμε μεταρρυθμίσεις που διασφαλίζουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη για τη χώρα, όπως η ψηφιοποίηση του κράτους, που ξέρω ότι ενδιαφέρει πολύ και εσάς.

Καθώς, λοιπόν, μπαίνουμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής θητείας μας τον Ιούλιο, συνολικά είμαι αρκετά ευχαριστημένος για την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Με χαροποιεί επίσης ότι θα βγούμε από τον μηχανισμό ενισχυμένης εποπτείας τον Αύγουστο. Και, φυσικά, ο στόχος μας παραμένει να επιστρέψουμε στην επενδυτική βαθμίδα το 2023. Και πιστεύω ότι είναι απολύτως εφικτό. Καλώς ήρθατε λοιπόν και χαίρομαι που σας ξαναβλέπω.

Κρίστιαν Λίντνερ: Σας ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή. Εκτιμούμε πραγματικά την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης. Εδωσα συγχαρητήρια στον συνάδελφό μου, τον Υπουργό Οικονομικών, για τα εντυπωσιακά στοιχεία που είστε σε θέση να παρουσιάσετε. Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι η επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα και επίσης το να ακολουθεί έναν αξιόπιστο δρόμο, αναδιάρθρωσης του χρέους, είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Για το λόγο αυτό στηρίζουμε τη μετάβαση από την ενισχυμένη εποπτεία στην κανονική εποπτεία.

Θεωρώ πως αυτό σηματοδοτεί μια σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Και θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους Έλληνες φίλους και εταίρους μας να συνεχίσουν τη φιλόδοξη ατζέντα μεταρρυθμίσεων, καθώς έχει αποδειχθεί η αξία και η αποτελεσματικότητά της. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υποδοχή. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της πολύ στενής συνεργασίας μεταξύ της γερμανικής και της ελληνικής κυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στον τομέα της ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Κρίστιαν Λίντνερ για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η κυβέρνηση στην κατεύθυνση διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας στην ΕΕ, οι οποίες μετατρέπουν την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς ενέργειας προς τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και σε γέφυρα με τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Ο Πρωθυπουργός μίλησε ακόμη για το πρόσφατο ταξίδι του στην Αστυπάλαια και το εξαετές πιλοτικό πρόγραμμα συνεργασίας με τον όμιλο Volkswagen για την αναβάθμιση του νησιού στο πρώτο «Έξυπνο και Βιώσιμο» νησί στη Μεσόγειο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στο μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα και στην οικονομική της πολιτική για τη μείωση της φορολογίας, τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις ξένες επενδύσεις, τη στήριξη των πιο ευάλωτων και τον αναπτυξιακό προσανατολισμό, παρά την πρόσθετη πίεση στα δημόσια οικονομικά που έχει προκαλέσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, ο κ. Λίντνερ είχε συνάντηση με τον Χρήστο Σταϊκούρα.

